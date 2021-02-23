В столице появился особенный дом - центр сопровождаемого проживания. Отсюда выпускники детских домов, молодые инвалиды делают первый шаг в самостоятельную жизнь. В домашней атмосфере ребят учат заботиться о себе и о близких, помогают найти работу и освоиться в огромном городе. Выпускники центра уже не попадут в интернат, как еще недавно бы, а сначала переедут в квартиры учебно-тренировочного проживания, затем и в собственное жилье.

Учебно-тренировочное общежитие нового центра расположено по улице Мусы Джалиля, 15, кор. 2. В двухэтажном здании 10 квартир, в каждой - 5-6 хозяев. Это ребята, а точнее, студенты с ментальными нарушениями, которым уже исполнилось 18 лет. Они росли в детских домах (центрах содействия семейному воспитанию. - Прим. ред.), а после совершеннолетия их ожидала жизнь в психоневрологическом интернате вместе с тяжелобольными людьми, которым нужны постоянный уход и внимание.

В отличие от них студенты общежития способны жить самостоятельно, но при условии, что у них появятся бытовые навыки и умение жить среди других людей. Освоить их помогают социальные работники, дефектологи, психологи, юрисконсульты и другие специалисты. Программа обучения и развития у каждого своя. Например, одни учатся готовить обеды и распоряжаться деньгами, а другие здесь впервые открыли книгу и пытаются начать читать. "Программа рассчитана на срок от трех до пяти лет. Как и у всех студентов, у ребят будут сессии с зачетами и экзаменами. Затем - стажировки по самостоятельному проживанию в квартире, трудоустройство", - рассказала директор центра Ирина Шпитальская.

По ее словам, шестеро студентов уже работают на предприятиях Москвы - на заводе "Рено", в торговом комплексе ИКЕА, на заводе игрушек и в типографии. "Я собираю наборы из разноцветных фишек для настольных игр. Всего нужно набрать 25 тысяч. Иногда приходят помочь ребята из соседних квартир", - рассказала "РГ" Ирина. 20-летняя девушка передвигается в коляске. Как правило, таких кандидатов работодатели берут неохотно, поэтому она выполняет заказ дома. Часть заработанных денег тратит на материалы для картин, которые планирует выставить в храме на пасхальной ярмарке. Как и других ребят, перед поступлением в центр девушку спросили о планах на жизнь, кем она мечтает стать. Оказалось, что не комплектовщицей и даже не художницей. "Хочу работать педиатром и помогать детям", - призналась Ирина, у которой впереди еще пять лет обучения.

Заходим в шестую квартиру, к мальчишкам. На месте застаем Сашу и Ваню. Саше - 19, но он еще только учится читать, а вот у Вани проблемы с цифрами. Ему никак не поддается время. Чтобы совладать с ним, парень завел тетрадь, куда записывает все дела за день с точностью до минуты. "Почистить зубы - 3 минуты, умыться - 2 минуты, - зачитывает он. - Если я научусь понимать время, то не буду опаздывать к бабушке - она живет недалеко, в паре домов от общежития". Как объяснила педагог центра Ольга Заводилкина, бабушка чрезмерно опекала внука, поэтому у него слабые бытовые навыки. "Учимся с ним готовить и ухаживать за собой. Теперь он и кашу сварит, и в квартире сам уберет, скоро сможет и в магазине рассчитаться, - надеется педагог. - Мы здесь преподаем математику, которая нужна в жизни, к примеру, складываем цены и рассчитываем деньги на определенный набор продуктов".

В домашней атмосфере ребят учат заботиться о себе и близких, помогают найти работу и освоиться в огромном городе

В свою квартиру Ваня сможет переехать через три года. Спрашиваю его: "Не боишься начать жить самостоятельно?" Ответ уверенный: "Нет, я к этому подготовлюсь, еще и о бабушке планирую суметь позаботиться".

Кстати

В городе стартовал пилотный проект "Городские дома-интернаты нового типа". Во всех 21 домах планируется создать безопасную среду, а также новые возможности для досуга и общения. Вместо многоместных жилых помещений появятся жилые комнаты не более чем на четырех человек с выходом в общие холлы и коридоры. Потолочные ширмы-занавески в комнатах позволят проживающим отгородиться от соседей. В каждой комнате появятся санузлы, приспособленные для маломобильных граждан.