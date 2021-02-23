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23.02.2021 23:43
Рубрика: Общество

Пост защиты

Совет ветеранов возглавил Георгий Пашков
Текст: Максим Милославский
Российская газета - Столичный выпуск № 38(8389)
Московский городской совет ветеранов - одну из самых авторитетных московских общественных организаций, возглавил 83-летний Георгий Иванович Пашков. Он сменил Владимира Ивановича Долгих - Героя Социалистического Труда, почетного гражданина Москвы, депутата Госдумы РФ, члена Совета Федерации РФ. Он возглавлял совет ветеранов столицы около двух десятков лет и ушел из жизни в октябре прошлого года.

Георгий Иванович Пашков длительное время был первым заместителем председателя совета ветеранов. Его кандидатуру поддержали и фронтовики, и представители общественных организаций, и представители правительства Москвы. В частности, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак отметил, что после кончины Долгих совет ветеранов не испытал управленческой растерянности, так как в его работе была выстроена четкая система.

Георгий Пашков стал председателем Московского городского совета ветеранов

В поддержку Пашкова высказался и эксглава департамента труда и соцзащиты Владимир Петросян: "Шестнадцать лет совместной работы дают мне право говорить о нем как о принципиальном, честном и грамотном человеке, который знает каждого ветерана в лицо и в случае необходимости борется за каждого". Георгий Пашков, в свою очередь, поблагодарил всех за поддержку и заверил, что понимает всю ответственность, которую налагает на него должность председателя московского совета ветеранов:

- Бесспорно, мы должны продолжать дело, которое вел Владимир Иванович Долгих, - сказал он. - Отчетливо понимаю, что одному ничего сделать невозможно. Будем вместе заботиться о ветеранах, которые нуждаются в нашем внимании.

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