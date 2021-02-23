СК завел новое дело после видео с избиением в колонии Ярославля

Уголовное дело заведено после публикации в СМИ нового видео с избиением заключенного ярославской колонии №1 ее сотрудниками, сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Согласно записи, гражданин Грузии Важа Бочоришвили, которого направили в колонию в 2016 году, был избит сотрудниками исправительного учреждения и умер после этого в больнице города Рыбинска: из-за пыток ему потребовалась пересадка печени, на которую он не мог претендовать из-за гражданства.

Дело завели по статье 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Помимо этого, проверку после публикации видео начали региональное УФСИН и прокуратура области.

- В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований уголовно-исполнительного законодательства в части соблюдения прав осужденных, - отметили в прокуратуре.

Ранее, как сообщает "Интерфакс", уполномоченный по защите прав человека в регионе Сергей Бабуркин, направил в УСИН запрос о том, что известно о ситуации, попавшей на видео, и какие меры были предприняты в связи с ней в исправительном учреждении.

- Очевидно, что этот факт относится к 2016-2017 годам. Ситуация в колонии в этот период известна во всех деталях, в том числе и суду, отметил он и добавил, что новые видеоматериалы должны быть использованы для выявления новых лиц, причастных к преступлению.