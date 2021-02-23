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23.02.2021 23:48
Рубрика: Происшествия

Вас беспокоят из банка...

Телефонные мошенники чаще всего звонят москвичам
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 38(8389)
Москва возглавила рейтинг городов России по активности телефонных мошенников. Опрос в 22 городах страны провело исследовательское агентство Zoom Market - в каждом из них опросили по 120 человек. Оказалось, что чаще всего мошенники звонят жителям Москвы, Казани и Санкт-Петербурга. Логика у них довольно простая - крупные города, где высокие доходы, а горожане уже отвыкли пользоваться наличными и сбережения обычно хранят на банковских счетах.

По словам коммерческого директора агентства Андрея Штырова, в целом 33% россиян заявили, что сталкивались с телефонными мошенниками лично или это происходило с их знакомыми. В большинстве случаев аферисты представлялись сотрудниками банков, ущерб они смогли нанести лишь каждому сотому из тех, кому дозвонились.

Фото: Александр Корольков
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В Москве, впрочем, трое из четверых горожан сказали, что им или их знакомым звонили жулики, а каждый третий заявил, что звонившим удалось завладеть деньгами жертвы. В Ростове-на-Дону, для сравнения, близко с телефонными мошенниками сталкивались только 34 человека из 120, а пострадали всего двое.

Интересно, что ростовчан защищает от мошенников привычка не брать трубку при звонке с неизвестного номера - так поступают больше половины опрошенных жителей города на Дону. А вот москвичи привыкли отвечать практически на любые звонки - более 90% сказали, что всегда отвечают на вызов. В полиции подтверждают, что активность телефонных мошенников только нарастает и они постоянно прибегают к новым схемам и уловкам. В МВД на днях предупредили: мошенники используют технологию подмены телефонных номеров. Это значит, что вы можете увидеть на экране телефона привычный номер своего банка или даже полиции, но на другом конце провода все равно окажутся мошенники.

Основная и самая распространенная схема - звонят якобы из службы безопасности банка и спрашивают: подтверждаете ли вы перевод денег с вашей карты? После взволнованного "нет" вам расскажут, как отменить перевод и обезопасить деньги - попросят продиктовать данные карты, номер их подтверждающего смс и другую информацию. А потом спишут с ваших счетов все, до чего дотянутся.

Более 90% горожан отвечают на звонки с незнакомых номеров 

Главный совет, который защитит от телефонных аферистов, - если вам звонят из банка, положите трубку. И перезвоните по официальному номеру, который указан на обороте вашей карты или сайте кредитной организации. И запомните - банки крайне редко звонят клиентам и делают это чаще всего с рекламными целями, называть данные карты они никогда не требуют.

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