Археологические раскопки в столице затронут в этом году более ста площадок, в том числе в Новой Москве. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Пока же археологи работают в мастерских, где восстанавливают находки и готовят их к музейным показам. Емельянов презентовал журналистам "мужскую" коллекцию артефактов. На Зубовской улице, например, нашлась деталь старинного копья - так называемый "вток". Его надевали на тыльную часть оружия, позволяя втыкать обратной стороной в землю. Он играл роль опоры и помогал воинам в бою.

Показали прессе также часть мушкета, каменное ядро, накладку на кольчугу, пули разных калибров, наконечники стрел и печные изразцы. "Печь всегда была в Москве и стране в целом душой дома, - рассказал Емельянов. - В XVI веке в Кадашах москвичи сочли нужным украсить свою печь изразцами с воинским сюжетом. На одном изображена батальная сцена, а на втором - оборона крепости". Уже отреставрированы две редкие для Москвы находки - железный тесак XVII века и штык-нож от японской винтовки начала ХХ века. Первый образец боевого оружия нашли на Зубовской улице. По словам Емельянова, такие тесаки, скорее всего, использовали ополченцы, отстоявшие в Смутное время Москву и наше государство. Второй привет из прошлого всплыл на территории Воспитательного дома. Как японский штык-нож оказался в Москве? Есть три версии.

- Возможно это трофей времен Русско-японской войны. Не исключено и что этим оружием были вооружены участники рабочего восстания 1905 года, - объяснил Емельянов. - Есть данные, что японскими винтовками была вооружена и часть наших войск в Первую мировую войну.