Началась продажа авиабилетов в Москву из чукотского Певека

Авиакомпания "Якутия" вплоть до 1 мая открыла продажу субсидированных билетов по маршруту Москва - Певек - Москва. По сообщению департамента промышленной политики Чукотского автономного округа, на каждом рейсе выделена квота - десять мест. Купить субсидируемые билеты можно на любые дни, в которые осуществляются полеты, кроме 28 апреля. На эту дату уже все билеты распроданы.

- После 1 мая взлетно-посадочная полоса аэропорта Певек встает под реконструкцию, - объяснил вице-губернатор региона Виктор Бочкарев.

Субсидированный тариф для полета в Москву - 9 тысяч 700 рублей в одну сторону без налогов и сборов. Воспользоваться им могут все дальневосточники, зарегистрированные в ДФО. Для этого необходимо предъявить паспорт или иной нотариально заверенный документ.

Помимо этого льготники - пенсионеры, инвалиды, члены многодетных семей и граждане в возрасте до 23 лет - смогут приобрести авиабилеты в столицу по цене 9 тысяч рублей без сборов. Максимальная квота на рейс в одном направлении составляет до 20 мест.

Учитывая высокий спрос на полеты в Москву с Чукотки, правительство округа организовало продажу билетов для жителей региона по специальному тарифу - 25 тысяч рублей. К слову, экономически обоснованная цена на перелет Певек - Москва составляет 53 тысячи рублей.