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23.02.2021 04:07
Рубрика: Происшествия

В Якутии в городе Нюрба три человека погибли при пожаре

Текст: Ольга Журман

Пожар произошел в двухэтажном деревянном многоквартирном доме в городе Нюрба Нюрбинского района Республики Якутия. Об этом сообщается на республиканском сайте ГУ МЧС.

В Подмосковье при пожаре погибла многодетная семья

Пожарные вынесли из огня трех человек в бессознательном состоянии. Несмотря на помощь медиков, все трое граждан 1973, 1976 и 1989 годов рождения погибли.

В доме сгорела одна из квартир на первом этаже общей площадью 30 квадратных метров.

Сейчас на месте пожара работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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