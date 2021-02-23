В Якутии в городе Нюрба три человека погибли при пожаре

Пожар произошел в двухэтажном деревянном многоквартирном доме в городе Нюрба Нюрбинского района Республики Якутия. Об этом сообщается на республиканском сайте ГУ МЧС.

Пожарные вынесли из огня трех человек в бессознательном состоянии. Несмотря на помощь медиков, все трое граждан 1973, 1976 и 1989 годов рождения погибли.

В доме сгорела одна из квартир на первом этаже общей площадью 30 квадратных метров.

Сейчас на месте пожара работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета.