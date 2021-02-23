Николай Васин: После 23 февраля нас подняли по боевой тревоге

Сейчас Николай Иванович Васин - политолог. Его обзоры и комментарии в Ульяновской области пользуются неизменным спросом у журналистов. Однако большую часть своей жизни Николай посвятил службе в Вооруженных Силах. Корреспондент "РГ" попросил его рассказать о самом памятном в его жизни 23 февраля.

Николай окончил Свердловское танково-артиллерийское военно-политическое училище. Служил. Потом снова учился - на педагогическом факультете Военно-политической академии. И на преподавательской работе служил одиннадцать лет. В отставку ушел в 1996 году.

Честь офицера - не пустые слова

Николай Иванович, в День защитника Отечества, что пожелаете молодым офицерам?

Николай Васин: Молодым я бы пожелал… И тем, кто хочет стать офицером… Первое. Всегда помнить, что это очень ответственное дело. Это профессия, достоинство и авторитет которой состоялись благодаря многим и многим поколениям людей.

Сейчас армии доверяет подавляющее большинство жителей нашей страны, и это говорит о том, что авторитет армии остается незыблемым. Если ты хочешь связать свою жизнь с Вооруженными Силами, надо свято следовать тем традициям, которые сложились в среде советского и российского офицерского корпуса. Это, я считаю, самое главное. Честь офицера - это не пустые слова.

А самый памятный день 23 февраля, каким у вас был?

Николай Васин: В 1979 году. Я тогда служил в артиллерийском полку на советско-китайской границе. Отметили 23 февраля. И нас подняли по боевой тревоге. А потом развернули и приказали следовать на станцию погрузки. Вместе с техникой нас погрузили в эшелоны, и мы двинулись. Куда - никто не знал.

Спустя два дня стало известно, что в Афганистане, в Герате - мятеж. Это была прелюдия афганских событий. В первых числах марта мы оказались на афганской границе. И я впервые увидел Афганистан. Но границу не переходили. В Афганистане я побывал позже. Реку перешли 4 января 1980 года. Я уже был в должности начальника политотдела дивизии. Вводил ту часть, которая впоследствии стала называться Джелалабадской бригадой.

Жены военных - особенные женщины

1974 год. Организовали свадьбу быстро. Потому и жених – Николай Васин - в военной форме. Фото: Из личного архива семьи Васиных

Но были и веселые праздники?

Николай Васин: Конечно, 23 февраля мы всегда отмечали. И особенно - в артиллерийском полку. У нас был хороший ансамбль "Пушкари". Ребята очень здорово пели.

И подарки были. Праздничные приказы были - награждали часами, приемниками, фотоаппаратами. У меня только командирских часов трое или четверо. И приемник, и фотоаппарат - весь набор.

А женсовет полка всегда готовил яркую и интересную программу. Жена офицера - особая категория женщин. Когда мы в гарнизонах служили на границе - уезжали на полигоны, а жены оставались. Ситуации были всякие. Иногда женщинам приходилось объединяться и чуть ли не обороняться.

У меня есть семейная фотография, где я с невестой на свадьбе. Организовали свадьбу быстро, потому и жених в военной форме. И вот мы уже отметили с моей Валентиной 46 лет совместной жизни.

А здесь Николай и Валентина – 46 лет спустя. Фото: Из личного архива семьи Васиных.

А что это за история с маршалом Жуковым?

Николай Васин: В начале 1950-х маршала "сослали" командовать Уральским военным округом. В 1951 году я родился. Маршал Жуков приезжал с инспекцией в гарнизон, где служил мой отец. Там построили первые дома такие, хорошие, для офицеров.

У меня были две сестры, старше меня на 10 и на 13 лет. Всё это с их слов. Я единственно помню: много людей зашло, и все. Ну и вот, Жуков пришел смотреть, как живут офицеры. Стучатся, сестра открывает дверь. Очень много военных. Узнали Жукова, портретов-то много. Ну, и тут из комнаты я выпиливаю. Жуков увидел меня, поднял на руки, кто-то сказал, мол, воин растет. И со мной на руках пошел на кухню. Посмотрел кастрюльки, оценил удобства в доме. И пошли они дальше. Сестры потом всё родителям рассказали.