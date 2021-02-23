Сборная России пробилась на чемпионат Европы по баскетболу, который пройдет в 2022 году. В двух заключительных матчах, проходивших в Перми, команда Сергея Базаревича одолела Северную Македонию - 94:77 и Эстонию - 75:52.

Согласно формату квалификационного турнира, чтобы завоевать путевку на Евробаскет, нужно было попасть в топ-3 своей группы. Поскольку в квартете "С", где выступала Россия, оказалась сборная одной из стран организаторов, Италии, задача для наших формулировалась несколько иначе: обойти в итоговом протоколе либо македонцев, либо эстонцев. Ее подопечные Базаревича решили уже в первом пермском матче против балканской команды.

- Мне нравится, что в этом "окне" в Перми нам удалось проверить ребят, находившихся в сборной на меньших ролях, - резюмировал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. - Здорово, что кроме достижения результата у нас есть возможность проверять в деле наше следующее поколение или смотреть на потенциал тех ребят, кто пока не так много играл в национальной команде.

И действительно, в заключительных матчах майку сборной впервые примерил целый ряд игроков: Антон Астапкович, Антон Квитковских, Артем Комолов и даже 18-летний Павел Савков. Их помощь особенно была кстати в матче против Эстонии, в котором уже не участвовали армейцы Джоэль Боломбой и Семен Антонов, отбывшие в расположение клуба. Дебютантам, да и вообще всей команде, вне сомнения, очень помогла атмосфера пермского дворца "Молот", где сборную традиционно принимают очень тепло.

В Перми в сборной удалось проверить игроков, находившихся в команде на вторых ролях

Помимо сборной России на Евробаскет-2022 пробились следующие команды: Италии, Германии, Грузии, Чехии (все четыре на правах хозяев), Израиля, Испании, Польши, Эстонии, Бельгии, Латвии, Хорватии, Нидерландов, Турции, Сербии, Финляндии, Украины, Словении, Венгрии, Франции, Великобритании, Боснии, Греции и Болгарии.