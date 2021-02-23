Видео: В Башкирии на трассе столкнулись более 10 автомобилей

23 февраля в Аургазинском районе на трассе произошло шесть ДТП с участием двух и трех автомобилей. Об этом сообщил в Facebook главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Серия аварий произошла на 80-м километре автодороги Уфа-Оренбург на протяжении одного километра. По предварительным данным, автомобили получили механические повреждения. Около десяти человек пострадали, их осматривают врачи. На месте работает полиция и другие службы.

По словам Динара Гильмутдинова, столкновения автомобилей произошли в условиях гололедицы и сильной метели.