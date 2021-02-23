В Оренбургской области взорвался газопровод

На магистральном газопроводе в Оренбургской области произошел взрыв, сообщает РИА Новости. Речь, предварительно, идет об участке в Илекском районе близ села Мухраново.

Местные власти мобилизуют силы для ликвидации техногенной ситуации. Работу экстренных служб осложняют сильные морозы, которые установились в регионе.

Создан межведомственный штаб для ликвидации ЧС, его работу координирует губернатор Оренбургской области Денис Паслер. На месте также работают правоохранительные органы, МСЧ и представители экологического контроля.

По предварительным данным, пострадавших нет. Существует угроза ограничения подачи газа в район ЧС.