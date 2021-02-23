В Оренбуржье перекрыли дороги из-за метели

Утром в Оренбургской области прекратили движение всех типов транспорта на участке автомобильной дороги М-5 "Урал" в границах региона.

Ограничения затронули Орск, Краснощеково и поселок Гай. Также перекрыты дороги регионального значения Каменноозерное-Медногорск, от Орска до граница республики Башкортостан и Гай-Орск.

Как пояснили в ГУ МЧС по Оренбургской области, ограничения ввели в связи с неблагоприятными погодными условиями. В регионе при морозе до минус 25 градусов дует сильный порывистый ветер скоростью от 30 до 50 километров в час. Ожидаются снег и метель.

Водителей предупредили о сложностях на дорогах. Спасатели призвали всех по возможности отказаться от поездок.