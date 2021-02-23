В Пензенской области два человека погибли при пожаре

В ночь на 23 февраля в селе Кондоль Пензенской области произошел пожар на улице Подлесной. Сообщение о возгорании частного дома поступило в два часа ночи.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пензенской области, сгорела кровля, внутри деревянное строение выгорело полностью.

После ликвидации пожара в доме обнаружены тела двух человек: женщины 1957 года рождения и мужчины 1986 года рождения.

Причины пожара устанавливаются. На месте работают следователи и эксперты.

В регионе установились сильные морозы. Ночью столбик термометра опускался до отметки в минус 40 градусов. В МЧС предупредили жителей о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности. Не допускать перекала печи и перегруза электросети. В ближайшие три дня сохранится морозная погода.