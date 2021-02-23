Полиция Саратова возбудила уголовное дело по подделке решений собраний собственников жилья более чем 380 многоквартирных жилых домов. Причем правоохранители, можно сказать, застали жуликов за работой - заполнением фальшивых документов они занимались в помещении одной из городских бань.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, с заявлением в полицию обратился представитель одной из управляющих организаций, который рассказал, что конкуренты из другой УК фальсифицируют протоколы общих собраний жителей домов, чтобы заполучить их под свое управление. Сотрудники следственно-оперативной группы, выехавшие по этому адресу, обнаружили в помещении бани стопки протоколов собраний жителей многоквартирных домов, реестры жителей с личными данными и бюллетени голосования - как заполненные, так и неиспользованные.

Судя по видеозаписи, представленной пресс-службой ГУ МВД, речь идет в том числе о домах, которые ранее находились в управлении небезызвестной в Саратове АТСЖ Ленинского района. В отношении руководства этой организации расследуются уголовные дела о хищении более чем полумиллиарда рублей. Прошлым летом 318 многоэтажек АТСЖ перешли под управление другой компании - АНО "Сфера". Руководство этой организации также подозревается в хищении 100 миллионов рублей. Госжилинспекция лишила компанию лицензии. Как выясняется, собственники жилья едва не попали в лапы других мошенников.