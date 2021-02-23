Новости

10 иномарок, которые оказались не нужны россиянам 14:21
В Татарстане в ДТП погибли четыре человека 14:15
"Ростов" объявил о расторжении контракта с Еременко 14:14
В Самаре прошел парад для одного героя-афганца 14:00
Госиспытания "умных" снарядов для "Терминатора" начнутся в апреле 13:44
Влашич назвал сумму, за которую ЦСКА готов его продать 13:36
Активисты ЛДПР в честь 23 февраля вышли в праздничные патрули 13:05
Оперштаб: Еще 1364 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:47
Большунов заболел перед стартом ЧМ в Оберстдорфе 11:18
Москвичи пережили самую холодную ночь зимы 10:50
"Спутник V" разрешен к применению в Мексике 10:46
В Италии потребовали от правительства купить российскую вакцину 10:11
"Единая Россия" проведет по всей стране акцию "Защитим память героев" 10:03
Банкир назвал "срок жизни" монет в России 09:41
В Грузии арестован председатель партии Саакашвили 09:34
В Киргизии зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V" 08:47
Врач рассказала о простом способе измерить давление без тонометра 08:36
Жена наркобарона Эль Чапо "Коротышки" арестована в США 08:18
Источник: Еременко покинет "Ростов" 08:10
В США утвержден закон о выделении 1,9 трлн долларов на борьбу с COVID-19 07:50
Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих быстрый заработок в соцсетях 07:37
Эксперты рассказали, какую одежду россияне покупают с рук 07:00
Износ металлических частей двигателя мог стать причиной ЧП с Boeing 777 в Колорадо 06:55
В США пассажирский Boeing 757 совершил вынужденную посадку 06:22
Окрашенные пылью из Сахары дожди пройдут в ряде стран Европы 05:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
Россияне рассказали, кого можно назвать настоящим мужчиной
Знаете ли вы хоть что-то об армии - тест к 23 февраля
Знаете ли вы хоть что-то об армии - тест к 23 февраля
23.02.2021 14:15
Рубрика: Происшествия

В Татарстане в ДТП погибли четыре человека

Текст: Сергей Кирсанов

Четыре человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Татарстане.

В Туве в результате ДТП пострадали 13 детей

По информации МВД по РТ, авария произошла около полудня на автодороге между населенными пунктами Рыбная-Слобода и Кутлу-Букаш. На третьем километре столкнулись легковушки KIA под управлением мужчины 1951 года рождения и LADA, за рулем которой находился водитель 1990 года рождения.

От полученных травм на месте скончались оба водителя, а также два пассажира отечественной легковушки.

По предварительным данным, причиной трагедии послужил выезд иномарки на встречную полосу.

- В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются, - добавили в ведомстве.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

Главное сегодня

Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Российская армия вошла в пятерку сильнейших в мире
За сутки в России подтверждено 11823 случаев COVID-19 в 84 регионах
Цена нефти Brent превысила 66 долларов впервые с января 2020 года
NASA опубликовало видео посадки ровера Perseverance на Марс
Если виновник не известил страховщика о мелком ДТП, рублем его не накажут
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг