В Татарстане в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Татарстане.

По информации МВД по РТ, авария произошла около полудня на автодороге между населенными пунктами Рыбная-Слобода и Кутлу-Букаш. На третьем километре столкнулись легковушки KIA под управлением мужчины 1951 года рождения и LADA, за рулем которой находился водитель 1990 года рождения.

От полученных травм на месте скончались оба водителя, а также два пассажира отечественной легковушки.

По предварительным данным, причиной трагедии послужил выезд иномарки на встречную полосу.

- В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего уточняются, - добавили в ведомстве.