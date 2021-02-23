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Рубрика: Общество

Дома лучше

Почему из иностранных вузов молодые ученые возвращаются в Россию
Текст: Светлана Сибина
Российская газета - Неделя № 39(8390)
В Омске сокращается "отток мозгов". Одна из причин - мегагранты, позволяющие создавать в Сибири лаборатории европейского уровня для перспективных исследований.
Екатерина Качайло: В тяжелые времена надо быть в своей стране. Фото: Евгений Кармаев / Светлана Сибина Екатерина Качайло: В тяжелые времена надо быть в своей стране. Фото: Евгений Кармаев / Светлана Сибина
Екатерина Качайло: В тяжелые времена надо быть в своей стране. Фото: Евгений Кармаев / Светлана Сибина

Недавно из Швейцарии в Омск вернулась кандидат биологических наук Екатерина Качайло. В Цюрихе она довольно успешно экспериментировала в сфере молекулярной медицины. Но решила поменять научное направление.

Фото: РИА Новости
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- Пандемия расставила приоритеты. Я поняла, что в нестабильной, критической ситуации необходимо быть в своей стране, - призналась "РГ" Екатерина. - Были и другие причины уйти из европейской медицины, по сути, коммерческой. И применить знания в другой, не менее важной сфере. Ведь здоровье человека зависит не только от таблеток, но и от натуральных продуктов. Идея создавать сельскохозяйственные культуры нового поколения с полезными качествами мне показалась весьма интересной. Знания и опыт, полученные в Цюрихе, очень пригодились. Сегодня я - сотрудник новой молекулярно-генетической лаборатории Омского аграрного научного центра. Условия здесь не хуже европейских.

Вернулась в Омский технический университет и Мария Чушнякова. На международном научном семинаре молодых ученых в Турции эксперты высоко оценили ее доклад по ядерной физике, предложили работу в Атилим университете. Поначалу Мария планировала остаться в зарубежной стране, но потом передумала.

- Турецкая практика оказалась для меня очень полезной. Я увидела иные стандарты, обрела новые связи, подтянула языки. Но "пропасти" между европейской и российской научной школой не обнаружила. Всякий раз ловила себя на мысли, как применить новые знания на родине. А в омском политехе тем временем появились для этого условия. И я вернулась домой не с сожалением, а с удовольствием, - призналась "РГ" Мария Чушнякова.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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ОмГТУ стимулирует активную деятельность ученых. Премии за научные достижения гораздо выше окладов.

- Но самое главное, что открытия востребованы. И это добавляет жизни смысла, - говорит Мария. - К тому же сейчас ничего не мешает международному сотрудничеству. Даже в условиях пандемии.

Руководитель специальной лаборатории Омского педуниверситета Людмила Бельская занимается ранней диагностикой онкологических заболеваний по слюне. Тема - актуальная во всем мире. Но от заманчивых предложений уехать она принципиально отказывается. "Просто хочу быть полезной не чужой, а своей стране", - признается молодой ученый.

Она уже провела исследование семи тысяч пациентов. Добилась 80-процентной точности результата. Правда, совершенно новая для России методика сталкивается с огромным количеством бюрократических препон. Но это не повод опускать руки.

- Наши методы обязательно внедрят в клиническую практику. Ведь по слюне можно диагностировать не только онкологию, но и болезни сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет. Тот же коронавирус, - говорит Людмила Бельская. - В мире это уже происходит, и нам тоже стоит не отставать.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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