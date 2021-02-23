В понедельник в Норильске прошел объявленный городскими властями день траура по жертвам аварии на обогатительной фабрике. Там обрушилось здание пункта перегрузки руды и примыкающая нему пешеходная галерея. Погибли трое рабочих. Фабрика принадлежит компании "Медвежий ручей", входящей в ГМК "Норильский никель".

Напомним, ЧП произошло в ночь с 19 на 20 февраля. В сводке МЧС приводится сухое описание аварии: "При производстве ремонтных работ по монтажу металлоконструкций опорных балок склада руды корпуса среднего дробления произошло разрушение сооружения 8А, галереи N 1, галереи N 11". Длина каждой галереи - 30 метров, они рухнули под утро вместе с людьми, которые там работали. Под завалом оказались восемь человек. Пятеро были госпитализированы с травмами, один из них скончался по дороге в больницу. Еще два тела спасатели нашли позже под обломками.

В рамках расследования уголовного дела, заведенного по факту обрушения, задержали четырех человек. Это начальник отдела по техническому надзору, главный инженер и начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики, а также сотрудник подрядной организации, который отвечал за допуск к работам.

По предварительной версии, еще в июле 2018 года при изучении состояния строительных конструкций склада дробления руды были обнаружены дефекты, которые и могли привести к обрушению. "Несмотря на принятое решение о проведении строительно-ремонтных работ, они не были начаты в установленный срок, - рассказали в СК по Красноярскому краю и Хакасии. - Это результат бездействия подозреваемых сотрудников Норильской обогатительной фабрики. К работам по укреплению несущих опор и перекрытий подрядная организация "Норильскникельремонт" приступила только 8 февраля 2021 года. При этом работы проводились без каких-либо разрешительных документов и проектно-технической документации".

То есть укрепление опор на сложном объекте велось "на глазок", без проекта и согласований с надзорными органами. Что закономерно привело к обратному эффекту: часть сооружения площадью в тысячу квадратных метров рухнула.

"Норникель" - градообразующее предприятие для Норильска, с которым так или иначе связано вся жизнь заполярного города. Потому местное население прекрасно осведомлено о том, что происходит на производственных объектах.

Еще в июле 2018 года на фабрике были обнаружены дефекты, которые и могли привести к обрушению

Очевидцы рассказывают, что рухнувшие галереи были построены еще в 1940-х годах. И уже долгие годы находилась в ужасающем состоянии. Пройти там без содрогания было невозможно. Но капитально ремонтировать объект - значит, останавливать производство, терять прибыль и огорчать акционеров. Правда, теперь компания потеряет гораздо больше.

Бывший геолог Виктор Абрамов рассказывает, что столь изношенные промышленные объекты в Норильском промрайоне - совсем не редкость. И повторение подобных аварий, по его мнению, совершенно не исключено. Сам глава "Норникеля" Владимир Потанин причиной ЧП назвал грубое нарушение техники безопасности.

Кстати

Семьям погибших и пострадавших в результате аварии в самое ближайшее время будет оказана вся необходимая помощь - как финансовая, так и организационная.

Об этом сообщил старший вице-президент компании "Норникель", директор Норильского дивизиона Николай Уткин. "Мы будем информировать общественность о ходе расследования по мере установления причин аварии на Норильской обогатительной фабрике", - подчеркнул Уткин.