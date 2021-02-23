В Новосибирске пассажиры устроили дебош в аэропорту Толмачево

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении двух жителей Новосибирска, устроивших пьяный дебош на борту самолета.

Сегодня утром двое пассажиров прошли на посадку на рейс сообщением Новосибирск - Москва в состоянии алкогольного опьянения и устроили скандал. Дебоширы нецензурно бранились и отказывались добровольно покидать самолет. Экипаж воздушного судна вызвал полицию.

Однако подозреваемые оказали сопротивление сотрудникам транспортной полиции и применили к ним насилие, когда их попытались доставить в дежурную часть.

- В аэропорту Толмачево они продолжили свои агрессивные действия и публично оскорбили сотрудника полиции, - сообщает Новосибирский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по факту публичного оскорбления и применения насилия в отношении полицейских.