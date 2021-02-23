В Новосибирске при пожаре в частном доме погибли три ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в частном жилом доме в городе Новосибирске. Под завалами горящего здания находятся три ребенка.

- В доме по ул. Ольховская №20 произошло обрушение 2-го этажа и крыши, в доме №18 произошло обрушение перекрытий крыши. Горят надворные постройки. Происходит распространение огня на дома №16 и №22, - сообщает ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Хозяевам дома и их 16-летнему сыну удалось спастись. Однако по словам родителей в доме в момент пожара находилось еще трое детей - двое мальчиков, 2008 и 2016 года рождения и девочка 2019 года рождения. Их тела пытаются найти спасатели.

- Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", - сообщает СУ СК по Новосибирской области. - Следователями совместно с сотрудниками МЧС осматривается место пожара, допрашиваются очевидцы и хозяева дома, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

По факту пожара проверку также проводит прокуратура Новосибирской области. В частности, выясняется был ли установлен в доме, в котором проживала многодетная семья, автоматический пожарный дымовой извещатель.