В Новосибирске ребенку сломали позвоночник за отказ снять брекеты

Новосибирские следователи начали уголовно-процессуальную проверку после сообщений об избиении подростками 12-летнего школьника. Как сообщила старший помощник руководителя областного Следственного управления СКР Анастасия Кулешова, поводом для расправы стал отказ снять брекеты.

Из материалов проверки следует, что группа из шести подростков встретила жертву на улице, в районе дома №111 по улице Широкой. Там нападавшие завели мальчика в гаражи и потребовали снять пластину для выравнивания зубов. Получив отказ, стали избивать его кулаками и ногами.

Позже, помимо других травм, медики диагностировали у школьника перелом позвоночника в трех местах. До дома же ему помогли добраться прохожие. Следователи должны будут установить все обстоятельства случившегося, по результата проверки будет принято процессуальное решение.