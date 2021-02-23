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Рубрика: Происшествия

В Новосибирске ребенку сломали позвоночник за отказ снять брекеты

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирские следователи начали уголовно-процессуальную проверку после сообщений об избиении подростками 12-летнего школьника. Как сообщила старший помощник руководителя областного Следственного управления СКР Анастасия Кулешова, поводом для расправы стал отказ снять брекеты.

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Из материалов проверки следует, что группа из шести подростков встретила жертву на улице, в районе дома №111 по улице Широкой. Там нападавшие завели мальчика в гаражи и потребовали снять пластину для выравнивания зубов. Получив отказ, стали избивать его кулаками и ногами.

Позже, помимо других травм, медики диагностировали у школьника перелом позвоночника в трех местах. До дома же ему помогли добраться прохожие. Следователи должны будут установить все обстоятельства случившегося, по результата проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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