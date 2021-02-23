Ветеран из Омска поздравил читателей "РГ" с Днем защитника Отечества

Несмотря на солидный возраст - 97 лет - ветеран Великой Отечественной войны Юрий Александрович Чернобыльский и по сей день остается очень энергичным человеком. Не снимает тельняшку. И любит праздник 23 февраля.

На пенсии ветеран нашел отдушину - пишет стихи. И уже выпустил два десятка сборников. Фото: Светлана Сибина

Даже теперь, когда из однополчан и участников войны почти не осталось, его телефон не умолкает ни на минуту. Звонят морские офицеры, дети друзей-фронтовиков, бывшие сослуживцы и просто хорошие знакомые.

Он рад. Ему всегда есть, что сказать. И всякий раз после общения с Юрием Александровичем невольно заряжаешься позитивной энергией: жизнь продолжается, несмотря ни на что!

К сожалению, пандемия, ввела вето на визит к ветерану. Поэтому мы общались по телефону:

- Я поздравляю читателей "Российской газеты", которая для меня является главной, с большим праздником - Днем защитника Отечества! И желаю всем долго жить и получать удовольствие от жизни, - говорит Юрий Чернобыльский.

По словам ветерана, выделить какой-то наиболее яркий день 23 февраля он не может. А вот День победы помнит, как будто это было вчера.

- Это был всеобщий восторг. Мы обнимались, плакали от счастья, палили из корабельных орудий. А вечером 9 мая под "фронтовые двести грамм" отмечали грандиозное событие. До самого утра под гармошку и гитару пели песни. В том числе и мою любимую "Смуглянку".

Ему было всего 17 лет, когда началась война. Парень удрал из дома, поступил в Высшее тихоокеанское морское училище. Но усидеть в аудитории он смог. И в 1942-м году сменил студенческую куртку на тельняшку боцмана бригады торпедных катеров. Охранял советские границы, участвовала в сражениях за Курильские острова. В бою был контужен, взрывной волной его выкинуло в море, но чудом выжил.

После войны вернулся в Новосибирск, окончил в строительный вуз, отправился на объекты в Омск, да там и остался. Цирк, музыкальный театр, областная клиническая больница, библиотека имени Пушкина и многое другое построено при его непосредственном участии.

На пенсии он нашел отдушину - пишет стихи. И уже выпустил два десятка сборников. Жанры - от баллад - до эпиграмм и частушек. Имеется даже биография в стихах.

Куда б не пошел я работать: на шахту,

На стройку большую, завод или склад, -

Вовек не забыть корабельную вахту,

Тельняшку морскую, да черный бушлат.

Вовек не забыть мне матросскую дружбу,

"Братишек" своих (на жаргоне морском).

А спросят меня про военную службу,

Я гордо отвечу: Служил моряком!

Благодаря спорту, творческим увлечениям, общительности, Юрий Чернобыльский до последнего времени оставался в строю. Но однажды неудачно упал, и теперь ограничен в движении.

Тем не менее, он не теряет присутствия духа. С удовольствием общается по телефону с друзьями. В том числе и с "Российской газетой"