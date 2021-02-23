Криминальная история с мутными обстоятельствами

В Нальчике никак не могут начать судебный процесс по существу, следствие по которому длится уже 2,5 года. В сентябре 2018 года был задержан житель КБР 37-летний Ислам Яхагоев якобы за хранение пистолета и пакетика с наркотическим веществом.

Но у многих есть подозрения в том, что их ему могли подкинуть. После постановления суда в июле 2019 года, вернувшего дело для устранения многочисленных нарушений, эти подозрения только окрепли.

Хотя Ислам Яхагоев вину не признал, следователи дело передали в суд летом 2019 года. Суд же установил много странностей и нестыковок. Например, не понятно, на чем основано обвинение в незаконном хранении и приобретении пистолета. СМИ писали, что эксперт ЭКЦ МВД по КБР Гергокова фактически сфальсифицировала результат своей экспертизы. Следственный комитет проводит проверку. В деле есть повторные экспертизы ЭКЦ МВД России. Суд также указал, что в деле отсутствуют протокол личного обыска, личного досмотра обвиняемого и многие другие важные документы.

И вот теперь по прошествии более полутора лет с тех пор, как суд вернул дело, оно повторно туда так и не поступило. Зато на днях один из понятых, Киясов, чья подпись стоит на протоколе в день задержания, написал обращение прокурору КБР Николаю Хабарову, а по сути заявление о преступлении в адрес сотрудников МВД. Киясов сообщил, что в день задержания Яхагоева он вместе с другими понятыми не принимал участия в следственных действиях, а лишь по требованию полицейских подписал протокол. Что дальше?