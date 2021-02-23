На Эльбрусе два сноубордиста провалились в ледовую трещину

Чуть не закончился трагедией инцидент, произошедший на склоне Эльбруса. Там два сноубордиста-фрирайдера провалились в глубокую ледовую трещину.

Видео случившегося опубликовала на своей странице в Instagram одна из участниц этого происшествия - Юлия. По ее словам, глубина пропасти была больше десяти метров. Но ей и ее приятелю повезло, что они оказались на краю трещины, где еще был снежный карниз.

- Мы проезжали по кулуару, гид проехал первым, я шла второй, и именно подо мной проломился снег, - рассказывает Юлия.

Она провалилась примерно на четыре метра. Там был подземный водопад и пропасть глубиной на 15 метров. А сверху на нее упал ее товарищ и, зацепившись сноубордом за лед, повис вниз головой. В это время гид поспешил на помощь и вызвал спасателей. "Мы ждали их наверное минут 15-20, но мне казалось, что это вечность", - вспоминает девушка.

Прибывшие вскоре спасатели хоть и не с первого раза, но вытащили попавших в беду фрирайдеров. Юлия отделалась небольшим синяком на ноге, а вот ее знакомый сломал руку.