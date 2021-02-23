На Северном флоте дали памятный выстрел в честь защитников Заполярья

В Мурманске военные моряки Северного флота возле мемориала Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны дали памятный выстрел в честь погибших бойцов Карельского фронта и Северного флота, разгромивших фашистов на Кольском Севере. Так военнослужащие отметили День защитников Отечества.

Во вторник на боевых кораблях и судах обеспечения, помимо Андреевского и государственного флагов подняли флаги расцвечивания, сообщили в пресс-службе СФ. В береговых частях прошли построения с выносом боевых знамен. В Североморске - главной базе Северного флота состоялась прогулка войск гарнизона в сопровождении военного оркестра. Моряки прошли по главной улице города, которая носит имя легендарного летчика Бориса Сафонова, дважды Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны.

К памятнику Воинам-североморцам, героическим защитникам Заполярья возложили венки и цветы во главе с командующий Северным флотом Героем России адмиралом Александром Моисеевым.

В Мурманске и Североморске в 21 час состоится праздничный салют и фейерверк.