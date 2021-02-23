В Петербурге прогремел салют в честь Дня защитника Отечества

В Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости был дан традиционный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества.

Прогремело тридцать залпов, каждый из них - именной. В частности, праздничные залпы были даны в честь Дня защитника Отечества, победы в Великой Отечественной войне, города-героя Ленинграда, Сталинградской битвы, побед на Чудском озере, в Бородинском сражении, у мыса Гангут, а также в память о других сражениях и победах.

Также в этот день прошли торжественные церемонии возложения венков и цветов к монументу Родины-Матери на Пискаревском кладбище и к монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. В церемониях приняли участие ветераны, представители администраций и общественных организаций.