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23.02.2021 21:59
Рубрика: Общество

В Петербурге прогремел салют в честь Дня защитника Отечества

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости
Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости

В Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости был дан традиционный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества.

Фото: Пресс-служба Северного флота
На Северном флоте дали памятный выстрел в честь защитников Заполярья

Прогремело тридцать залпов, каждый из них - именной. В частности, праздничные залпы были даны в честь Дня защитника Отечества, победы в Великой Отечественной войне, города-героя Ленинграда, Сталинградской битвы, побед на Чудском озере, в Бородинском сражении, у мыса Гангут, а также в память о других сражениях и победах.

Также в этот день прошли торжественные церемонии возложения венков и цветов к монументу Родины-Матери на Пискаревском кладбище и к монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. В церемониях приняли участие ветераны, представители администраций и общественных организаций.

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