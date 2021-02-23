Читателей "РГ" поздравили с Днем защитника Отечества

С Днем защитника Отечества читателей "Российской газеты" поздравили командующий войсками Южного военного округа и врач ковидного госпиталя в Абхазии. Они пожелали всем военнослужащим троекратного здоровья, спокойной службы и чаще радоваться жизни.

За тех, кто на службе

Александр Дворников: Поздравляювсех, кто 23 февраля находится на боевом дежурстве. Фото: Из личного архива Александра Дворникова.

Накануне Дня защитника Отечества журналисты "Российской газеты" поздравили командующего войсками Южного военного округа, Героя России Александра Дворникова. Сделать это удалось с помощью офицеров пресс-службы ЮВО.

В ответ мы получили фотографии из личного архива и пожелания крепкого здоровья, благополучия в жизни и успехов в работе.

"Сердечно поздравляю с праздником всех, кто крепит оборону нашей страны, - сказал Александр Владимирович. - Кому служба еще предстоит и кто чувствует личную ответственность за безопасность нашей Родины. Кто находится на боевом дежурстве, несет боевую вахту в ближней и дальней морской зоне. Выполняет специальные задачи в составе миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха".

Еще в детстве Александр Дворников решил стать военным и поступил в Уссурийское суворовское военное училище. Сразу после выпуска началась учеба в Московском высшем общевойсковом командном училище имени Верховного Совета РСФСР. Он прошел весь путь от командира взвода до командующего группировкой российских войск в Сирии. А 17 марта 2016 года Владимир Путин вручил Александру Дворникову золотую звезду Героя России.

Секрет его счастья

Юрий Чернобыльский: Желаю всем долго жить! Фото: Светлана Сибина/РГ

Несмотря на солидный возраст - 97 лет - ветеран Великой Отечественной войны из Омска Юрий Александрович Чернобыльский остается очень энергичным человеком. Не снимает тельняшку. И любит праздник 23 февраля.

Даже теперь, когда из однополчан и участников войны почти не осталось, его телефон не умолкает ни на минуту. Звонят морские офицеры, дети друзей-фронтовиков, бывшие сослуживцы и просто хорошие знакомые.

Он этому рад. Ему всегда есть, что сказать. И всякий раз после общения с Юрием Александровичем невольно заряжаешься позитивной энергией. Жизнь продолжается, несмотря ни на что!

К сожалению, пандемия, ввела вето на визит к ветерану. Поэтому мы общались по телефону:

- Я поздравляю читателей "Российской газеты", которая для меня является главной, с большим праздником - Днем защитника Отечества! И желаю всем долго жить и получать удовольствие от жизни, - говорит Юрий Чернобыльский.

Ему было всего 17 лет, когда началась война. Парень удрал из дома, поступил в Высшее тихоокеанское морское училище. Но усидеть в аудитории он смог. И в 1942 году сменил студенческую куртку на тельняшку боцмана бригады торпедных катеров. Охранял советские границы, участвовала в сражениях за Курильские острова. В бою был контужен, взрывной волной его выкинуло в море, но чудом выжил.

После войны вернулся в Новосибирск, окончил в строительный вуз, отправился на стройку в Омск, да там и остался. Цирк, музыкальный театр, областная клиническая больница, библиотека имени Пушкина и многое другое построено при его непосредственном участии.

На пенсии он нашел отдушину - пишет стихи. И уже выпустил два десятка сборников. Жанры - от баллад до эпиграмм и частушек. У него есть даже биография в стихах. И секрет счастливой жизни:

"Делая добро другим,

Будешь ими ты любим,

Будет легче жить на свете

Ведь тебе добром ответят".

Благодаря спорту, творческим увлечениям, общительности, Юрий Чернобыльский до последнего времени оставался в строю. Но однажды неудачно упал, и теперь ограничен в движении.

Тем не менее, он не теряет присутствия духа. С удовольствием общается по телефону с друзьями. В том числе и с "Российской газетой".

Мандарины везли ящиками

Военврач Алексей Мамошин: Желаю всем троекратного здоровья! Фото: Из личного архива Алексея Мамошина

Капитан медицинской службы Алексей Мамошин встречает 23 февраля на работе - в своем отделении мобильного госпиталя Южного военного округа.

В октябре прошлого года он, как и его сослуживцы, прибыл в Сухуми, где в считанные часы были развернуты сто дополнительных койко-мест для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

- Жители Абхазии окружили нас заботой и вниманием. Снабжают бесплатно фруктами, - рассказал Алексей Александрович. - Мандарины и апельсины поставляют в госпиталь целыми ящиками. К праздникам всегда приносят и угощают пирогами и хачапури. От чистого сердца говорят. И отказать невозможно.

Положение с коронавирусной инфекцией в республике было непростое, но военные медики справились. Через госпиталь прошло около 500 тяжелых больных, которые нуждались в терапии и аппаратах искусственной вентиляции легких. С начала работы госпиталя амбулаторно-консультативную помощь получили более трех тысяч жителей Абхазии.

Сейчас на российской военной базе в Абхазии продолжается вакцинация от COVID-19 военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей вакциной "Спутник-V". Недавно в медицинский пункт соединения поступило три тысяч доз вакцины.

- В этот праздник хочу пожелать всем защитникам Отечества крепкого и троекратного здоровья, мирного неба, и чтобы не было войны, - сказал хирург Алексей Мамошин.

А мы присоединяемся ко всем этим поздравлениям и пожеланиям. Всем хорошего дня! Много хороших дней!