Историк написал для детей уникальную книгу о войне

Руководителя регионального движения "Бессмертный полк" Андрея Кудрякова застать в праздном ничегонеделании невозможно. На этот раз мы находим его в Донской государственной публичной библиотеке - там идут "Литературные читки".

Необычное в них то, что впервые за многие годы читали рассказы для детей о войне. В зале - тихо, хотя он и был полон маленьких слушателей.

Автор невыдуманных рассказов - военный историк Андрей Кудряков. Он неустанно ведет поисковую работу в качестве руководителя регионального поискового объединения "Миус-Фронт", возвращает имена погибшим, возвращает отцов и дедов их сегодняшним потомкам.

"Книга, над которой я сейчас заканчиваю работать - это рассказы для детей о событиях 1941-1943 годов на донской земле. Такой работы ранее никто не делал. Не знаю даже почему. Хотя она сегодня просто необходима", - считает автор.

Читают рассказы замечательные актеры Академического театра имени Горького Анастасия Голотвина и Евгений Климанов. "В детстве мы лепили ледяные крепости и любили съезжать со снежных горок. И, конечно, играли в войну на каменной мостовой. И даже представить себе не могли, что 22 июля 1942 года по этой мостовой пойдут настоящие немецкие танки. Они штурмовали Ростов в шесть часов утра, сжав его в два бронированных кулака, по 260 танка в каждом…"

На "Литературных читках" прозвучали четыре рассказа Андрея Кудрякова - "Стальные часовые Ростова", "Друзья с Ульяновской улицы", "Как ростовские курсанты врага встречали" и "Подвиг батареи Пескова".

- О подвиге этой батареи вначале не знали: в том бою никто не выжил, - рассказывает Андрей Кудряков школьникам. - Только когда уже в наше время на месте сражения стали находить искореженные пушки, стали узнавать из документов, в том числе немецких, от местных жителей, которые в то время были такими же мальчиками и девочками, как вы, о подвиге русских воинов.

Книги о войне - причем художественные - Кудряков пишет давно. "Мне как поисковику хотелось поделиться своими эмоциями, мыслями, которые я получал ходе раскопок на местах боев. Каждый найденный нами солдат - эта история целого мира, большой жизни и большого подвига. А с другой стороны, работая в архивах, я натыкался на малоизвестные страницы, связанные с Великой Отечественной".

Например, удивительная и даже отчасти мистическая история появления в одной из станиц донского края летчика, о том, как он спасает жителей страницы. И даже проводит обряд крещения детей. Абсолютно реальная история, которая больше похожа на легенду.

В пандемию, помимо работы в штабе Бессмертного полка, Андрей взял на себя руководство всеми добровольцами центра взаимопомощи Ростовской области. А это более тысячи человек, которые боролись 24 часа в сутки с эпидемией и ее последствиями. И это тоже - защита Отечества.

Среди важных дел Кудрякова - спасение от разрушения исторического места, известного как "доходный дом Науменко". Это постройка 1901 года. постройки, от разрушения. В 1942 году это здание стало одним из центров обороны Ростова-на-Дону, рядом с ним находились баррикады, на которых сражались воины 9-й дивизии НКВД. "Находясь в полном окружении, бойцы заняли оборону и несколько суток отбивали атаки немцев, - рассказывает историк. - Только подведя к дому танки и артиллерию, враг смог захватить дом... Немцы расстреляли захваченных воинов…"

Сейчас на фасаде дома Науменко нет живого места, не прошитого бы пулями и осколками снарядов. К нему Андрей Кудряков водит экскурсии школьников, рассказывая о подвиге советских солдат. И он сумел отстоять перед городскими властями этот дом. Он ведь может стать для Ростова сталинградским Домом Павлова.

"Более 20 лет назад я с группой офицеров российской армии попал на Миус-фронт, - вспоминает Андрей Кудряков. - Тогда об этом месте говорили шепотом - настолько большие там были потери. Мы увидели, сколько солдат там лежит непогребенными, кости белели на полях. Мы дали тогда друг другу слово похоронить по-человечески всех погибших на Миус-фронте. До сих пор хороним…"