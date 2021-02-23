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Рубрика: Общество

Капитан-черноморец рассказал, как разминировали Суэцкий канал

Текст: Юлия Крымова
Крымский филиал "Российской газеты" поздравил с Днем защитника Отечества ветерана Великой Отечественной войны, моряка-черноморца Эдуарда Федоровича Сакова. А он - поздравил читателей "РГ".

"Военнослужащим я хочу пожелать безумно любить свою Родину, быть патриотами нашей страны - России, - от сердца сказал черноморец. Ее постоянно мордуют недруги, но есть, люди, которые должны стоять насмерть за свою Родину - это военнослужащие, армия и флот!"

Эдуард Федорович начал службу матросом-сигнальщиком на Тихоокеанском флоте в 1944 году, а закончил ее в звании капитана 1-го ранга и в должности заместителя командира бригады больших противолодочных кораблей 30-й дивизии Черноморского флота.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Родился в 1927 году в Севастополе в семье военных моряков. Его дед и отец служили на флоте. Война застала его 13-летним мальчишкой. Он рассказал, как во время осады Севастополя семья строила бункер во дворе, чтобы спасаться от бомбежек, как ходил на уроки в подземную школу, тушил зажигательные снаряды, которые падали на их дом. В годы оккупации передавал подпольщикам запалы для гранат и расклеивал в городе листовки, где тайно печатали сводки с фронта.

Когда Севастополь освободили в 1944 году, 17-летнего Эдуарда Сакова призвали на службу. Отправили на Дальний Восток, на Тихоокеанский флот. В годы войны с Японией он служил матросом-сигнальщиком, а затем командовал катером. Срочная служба продлилась для Сакова 7,5 лет.

Затем - военно-морское училище и служба на Черноморском флоте. Самый яркий эпизод на службе - опасное траление фарватера в Суэцком заливе и разминирование Суэцкого канала в 1974 году, после арабо-израильской войны. Эдуард Федорович отдал флоту без малого 40 лет, завершил службу в должности заместителя командира 30-й дивизии надводных кораблей ЧФ.

Уже на пенсии восемь лет капитан первого ранга Эдуард Саков возглавлял городскую организацию инвалидов войны, Вооруженных Сил и участников боевых действий

С праздником, Эдуард Федорович!

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