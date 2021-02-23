19-летний ростовчанин Борис Магиря, с самого начала жизни прикованный к постели, наконец получил долгожданную квартиру.

Ребенок-инвалид, получивший при рождении непоправимую травму позвоночника, ведет такую жизнь, что ее очень трудно представить даже тем, кто по должности обязан отстаивать его интересы. По этой причине в очередь на квартиру семья встала только в 2017 году, а не 18 лет назад. Все эти годы мальчик лежит в комнате коммунальной квартиры столетнего дома, комнату они делят с мамой Олесей. Вторую занимают бабушка и дядя. А в остальных пяти соседи. Когда мальчик подрос, он годами не был на свежем воздухе: выносить его на улицу по высоким ступенькам третьего этажа женщины не в силах.

Маму Олесю, которая робко наконец пришла в квартотдел, долго мурыжили со справками, а в очередь поставили лишь после публикации в "РГ" - оказалось, заявление матери восемь месяцев пролежало в столе чиновника безо всякого движения. А затем еще два года приходилось напоминать чиновникам, как трудно жить инвалиду, потому что в очереди под номером пять он застрял накрепко ("Болото ожидания", "РГ" от 8 апреля 2020 года).

На очередной запрос "РГ" 25 мая прошлого года власти прислали в газету письмо, что Борис Магиря теперь в очереди стоит не пятым, а третьим, и что в новом микрорайоне выделяются льготникам квартиры из переданных минобороны - надо только теперь их капитально отремонтировать. Но в третьем квартале 2020 года вопрос для мальчика будет решен. Четвертый квартал мама Олеся встречала в ожидании и в итоге пошла в суд. Тот вынес решение предоставить Борису квартиру ("Бумажный дом", "РГ - Неделя" от 18 декабря 2020 года).

И вот Олесе вручили ключи. Однокомнатная квартирка для Бори, на удобном первом этаже, и есть даже балкон. Можно было бы порадоваться, но осталось горькое послевкусие: каждый шаг в защиту интересов Бориса давался с неимоверным трудом...