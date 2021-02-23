Ломал лед руками: На Кубани полицейский спас мужчину из замерзшей реки

В Краснодарском крае участковый вытащил из обледеневшей реки 30-летнего мужчину. Тот вышел на лед без одежды и провалился в ледяную воду, сообщили в региональном управлении МВД России на официальной странице в Instagram.

Произошел этот случай в Абинском районе Кубани. Очевидцы обратились в полицию и рассказали, что в реке Хабль оказался мужчина. Его пытались отговорить, но он, не слушая крики местных жителей, разделся и вышел на лед, который тут же под ним треснул.

Вскоре на место прибыл старший участковый уполномоченный полиции станицы Холмской капитан полиции Дмитрий Калита. На видеозаписи, опубликованной МВД, видно, как страж правопорядка вошел в реку и, руками раздвигая ломающийся лед, ищет тонувшего. С берега ему подсказывали, где именно находится мужчина.

Вскоре Калита нашел тонувшего, который к тому моменту уже скрылся под водой. Его вытащили на берег. Им оказался 30-летний житель Северского района Краснодарского края. Приехавшая на место скорая помощь забрала пострадавшего в больницу, однако тот скончался по пути в медучреждение.