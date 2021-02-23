В Ростове-на-Дону живет многодетная семья Коноваловых, в ней растут восемь детей: четыре девочки и четыре мальчика. Все школьники ходят в не обычную школу, а в музыкальный колледж. Но вот проблема: в обычной школе ученики питались бы бесплатно - и как малообеспеченные, и по программе обязательного обеспечения учеников начальных классов горячими обедами. А для колледжей, оказалось, закон не писан.

Законодательный тупик

Обед в колледже обходится в 100 рублей на одного человека, в итоге семья платит 600 рублей в день только на обед, не считая перекусов. В консерватории и рады бы пойти им навстречу, сам ректор пытался из собственных средств как-то кормить ребят, но у федерального учреждения нет законной статьи расходов на питание. А региональные структуры не имеют права финансировать федеральные. Такой вот тупик.

Коноваловы обращались и в управление образования, и в региональное министерство культуры. Но в управлении ответили, что обеспечение питанием воспитанников лицея никак не входит в их полномочия, поскольку лицей относится к консерватории - учреждению федерального подчинения, и вопрос задан не по адресу. В минкультуры региона отвечали, что этими вопросами не занимаются. "Получается, что с наших детей требуют по всем правилам сдачи ОГЭ, ЕГЭ, нормы для обычных школ, но, как в обычных школах, бесплатное питание предоставлять не хотят, - говорит Елена. - Кстати, мы узнали, такие же заведения, как наш колледж, в Екатеринбурге, Новосибирске, Москве предоставляют льготникам бесплатное питание".

На запрос "РГ" замминистра культуры Ростовской области Полина Конышева согласилась с тем, что в соответствии с Законом "Об образовании в РФ" предусмотрено обеспечение бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в государственных и муниципальных образовательных организациях. Но ответила так: "Учитывая, что Ростовская государственная консерватория является федеральным образовательным учреждением высшего профессионального образования, бесплатное питание для детей, обучающихся по программам начального общего образования, должно обеспечиваться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Министерством культуры Ростовской области направлены в Ростовскую консерваторию имени С.В. Рахманинова рекомендации по выполнению мер социальной поддержки обучающихся. В ходе телефонного разговора получена информация от руководства консерватории о том, что в настоящее время проводятся мероприятия по включению необходимых средств в федеральный бюджет".

Речь не только о конкретной семье Коноваловых - в федеральных учреждениях учатся много подобных детей, только в Ростовской консерватории их, по словам Елены Коноваловой, около 150. И ведь именно для таких детей в первую очередь предназначалась программа обеспечения горячими школьными обедами. На "деловом завтраке" "Российской газеты" с министром культуры Ольгой Любимовой Елена подняла важный вопрос: как обеспечить детей, которые учатся в колледжах при федеральных государственных консерваториях, горячим питанием? И мы вступаемся за эти семьи, потому что они растят умное, гармоничное и развитое поколение, самодостаточны и работящи - вот как наша семья Коноваловых.

Дом, где хочется жить

Дом Коноваловых - это место, где хочется жить. Здесь всегда звучит музыка, нежно поет флейта, волнующе - фагот, а потом вдруг раскатисто вступает баян. Здесь живут любовь и дружба.

Молодые родители, Павел и Елена, с самого начала решили дать детям всестороннее образование. Но творческие и спортивные центры оказались от дома далеко. Главы большого семейства, давно выросшего из стандартной "хрущевки", приобрели домик в садоводческом товариществе "Содружество", сами отстроили дом, чтобы детям было удобно жить и творить, на маленьком участке установили спортивные снаряды. Вечерами садились все вместе и выстраивали сложную логистику, как развезти двух младших ребят в подготовительную школу "Буковка", пятерых - в центр города в музыкальный колледж при консерватории, затем младших - в бассейн, и наконец подхватить всех домой. При этом никто не пропустил ни одного занятия.

Всего у семьи на дорогу уходит около трех часов в один конец. В старенькую маленькую "пятерку" все сразу не вмещались. Глава семьи долго откладывал по 12 тысяч рублей, которые раз в год получал за звание "Почетный донор России" - можно сказать, собственной кровью зарабатывал на машину. Кстати, Павла Коновалова даже включили в Книгу рекордов России под номером 00732 - как самого молодого почетного донора. К своим 32 годам он 60 раз сдал кровь - в общей сложности 28 литров.

Но помогли сами же дети. В ноябре 2015 года родился восьмой ребенок - Матвей, и тут Коноваловы узнали, что в Ростовской области действует программа: многодетным семьям с восемью и более детьми положен микроавтобус. И уже в мае им в числе 43 других многодетных семей подарили суперавтомобиль.

Но тут случилось страшное. Какие-то недоумки ночью сожгли подаренный губернатором автомобиль. Помог один предприниматель - подарил им свою "Газель", пусть и подержанную, но, главное, с колесами. Потому что дел у большой семьи по-прежнему громадье.

Жаль, что в сутках 24 часа

Павел и Елена очень торопятся жить. Они даже говорят очень быстро. Каждые 24 часа надо многое сделать, и только так можно все успеть и всего добиться.

Усилия не пропали даром. Дети увлеченно музицировали, и вскоре Коноваловы создали свой семейный ансамбль! За художественное руководство взялся любимый преподаватель из колледжа композитор Евгений Левин.

И вот уже первые успехи: семейный ансамбль привез награды после первого же своего участия в международном фестивале-конкурсе оркестров и ансамблей "Поющие струны России", проходившем в Анапе. Сейчас Елена и Павел готовят детей для участия в фестивале "Добрая волна".

- На днях нам сообщили, что наш семейный ансамбль прошел отборочный тур и мы приняли участие в фестивале. А теперь из 130 номеров выбрали 12 для участия в гала-концерте в Казани. И среди них - наше выступление, мы едем в Казань! - радуется Елена.