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23.02.2021 13:00
Рубрика: Общество

Полковник Горбунов назвал главное, к чему должен быть готов мужчина

Текст: Владимир Аносов
В День защитника Отечества журналисты побывали в гостях у спецназа "Акула" управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Краснодарскому краю и поговорили с его командиром - полковником внутренней службы Сергеем Горбуновым.

"Парень, который не прошел службу в армии по каким-то причинам, все равно должен быть морально готов встать на защиту своей Родины, - уверен Горбунов. - За 21 год службы в специальном подразделении "Акула" у нас не было ни одной потери. В этом не только моя заслуга, как командира, это еще и результат взаимовыручки, уверенности в сослуживцах и безупречной дисциплины".

Журналисты поздравили полковника с праздником, расспросили его о самых памятных для него наград.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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"Самая дорогая - медаль "За отвагу", - ответил спецназовец. - Ее я был удостоен после освобождения заложников в Нальчике в 2005 году. Мне пришлось возглавить и руководить штурмовой группой. Всего же у меня более 20 государственных и ведомственных наград". А самый дорогой сердцу подарок к 23 февраля, рассказал Сергей Горбунов, это рисунок его дочери.

"Сегодня помимо ветеранов Великой Отечественной войны, - напомнил полковник, - в стране много ветеранов локальных войн и конфликтов в Афганистане, Вьетнаме, Анголе, Дагестане и Чечне. Многие мои коллеги сейчас выполняют свой долг в Сирии". И День защитника Отечества - их общий праздник.

Сергей Горбунов рассказал, что его дед Антон Горбунов погиб во время Великой Отечественной войны в боях за Ржев, которые проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа в январе 1942 года. В историю битва вошла, как взаимосвязанная наступательная операция Западного и Калининского фронтов против 4-й и 9-й полевых армий немецкой группы армий "Центр". По стопам деда пошел его сын - отец Сергея Горбунова. Он служил в МВД и уволился в звании подполковника милиции. Сергей и его брат решили продолжить семейную династию.

Справка "РГ"

Отдел базового подразделения спецназа "Акула" управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Краснодарскому краю образован в 1991 году. Принял участие в 14 боевых операциях с незаконными вооруженными формированиями, занимался охраной административных границ северокавказских республик. Всего в подразделении государственных наград удостоены около 100 офицеров.

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