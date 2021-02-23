Волгоградцев возмутил полуголый танец на Мамаевом кургане

В Волгограде правоохранители проведут проверку после танцев полуголого блогера на Мамаевом кургане и публикации видео в TikTok. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Светлану Смольянинову.

20-летний блогер устроил дикие танцы у подножия статуи "Родина-Мать" на братской могиле. Танцующий на видео обнажен по пояс. Он весело размахивает руками рядом с памятником героям Сталинградской битвы. События происходят рядом с храмом всех святых и малой братской могилой. Видео вызвало волну возмущения в комментариях.

К слову, сам блогер не отрицает, что в ролике он. Но утверждает, что на Мамаевом кургане он в тот момент не был и не танцевал. А данное видео якобы является монтажом фона и распространить его могли недоброжелатели.