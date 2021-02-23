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Рубрика: Происшествия

Волгоградцев возмутил полуголый танец на Мамаевом кургане

Текст: Елена Мелихова (Волгоград)
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В Волгограде правоохранители проведут проверку после танцев полуголого блогера на Мамаевом кургане и публикации видео в TikTok. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Светлану Смольянинову.

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20-летний блогер устроил дикие танцы у подножия статуи "Родина-Мать" на братской могиле. Танцующий на видео обнажен по пояс. Он весело размахивает руками рядом с памятником героям Сталинградской битвы. События происходят рядом с храмом всех святых и малой братской могилой. Видео вызвало волну возмущения в комментариях.

К слову, сам блогер не отрицает, что в ролике он. Но утверждает, что на Мамаевом кургане он в тот момент не был и не танцевал. А данное видео якобы является монтажом фона и распространить его могли недоброжелатели.

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