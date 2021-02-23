Челябинец отсудил у дилера компенсацию за автомобиль со скрытым дефектом

Челябинский областной суд удовлетворил иск местного автомобилиста к автоцентру, продавшему ему машину со скрытым дефектом. Из-за него в салоне очень скоро появился затхлый запах и завелся грибок. Однако продавец претензий не принимал и даже обвинил покупателя в потребительском экстремизме.

В суде автовладелец Владимир Нестеров сообщил, что заключил договор о покупке новенького Volkswagen Touareg в июне 2018 года. Сам выбрал заводскую комплектацию и еще три месяца ждал, когда машину доставят в Челябинск. Однако радость от покупки скоро омрачила повышенная влажность в салоне, из-за которой потели окна, а с наступлением холодов появилась изморозь. В автосалоне уверенно заявили, что поводов для беспокойства нет, машина новая, и скоро все "притрется", а всему виной - капризная уральская погода. Однако и следующим летом лучше не стало.

- После дождя или поездки на мойку начал замечать в салоне неприятный душок, - пояснил "РГ" Владимир Нестеров. - А когда как-то оставил машину в аэропорту на время командировки, даже не смог потом сесть за руль: запах был такой, что хоть святых выноси!

Автомобилист стал ездить в сервис, и сначала техники решили, что проблема в уплотнителе задней двери, а потом зачем-то поменяли спойлер. Вслед за этим они пришли к выводу, что вода подтекает через панорамную крышу, и обработали швы герметиком. Однако запах только усиливался, а влажность не исчезала.

В октябре 2019 года Нестеров предложил автосалону расторгнуть договор, забрать автомобиль и вернуть уплаченные за него пять миллионов рублей. Но не тут-то было! Директор салона с порога заявил, что заработать на себе никому не позволит.

Назначенная в суде экспертиза показала, что причиной повышенной влажности стал неприсоединенный к дренажу панорамной крыши шланг для стока воды. Во время монтажа он оказался сильно перегнут и не пропускал воду. А когда техники при разборе крыши от крепления его освободили, он скоро совсем выпал из пазов, и вода начала протекать в салон, став причиной образования грибка и плесени...

С автоцентра взыскано более 7,3 миллиона рублей. Решение суда вступило в законную силу

В итоге Калининский суд Челябинска, а вслед за ним и апелляционная инстанция областного суда признали требование покупателя законным. С автоцентра взыскана полная стоимость автомобиля, а также штраф за невыполнение требований потребителя и судебные расходы - всего более 7,3 миллиона рублей.