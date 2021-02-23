Герой России Роман Шадрин: Девять раз я отмечал 23 февраля на войне

Герой России, получивший это звание в 27 лет, генерал-майор Роман Шадрин предложил корреспондентам "Российской газеты" встретиться накануне праздника не в Екатеринбурге, а в Первоуральске. Там в автошколе ДОСААФ с недавнего времени появилась музейно-выставочная экспозиция, рассказывающая о Героях России Урала. А поехали мы к нему, чтобы поздравить с праздником.

В праздник дома не бываем

Празднование какого Дня защитника Отечества вам, Роман Александрович, особенно запомнилось?

Роман Шадрин: Когда служил, а это почти 30 лет, то в кругу семьи, наверное, раз пять праздновал, остальное - на службе. Девять раз - на войне.

Наверное, самым запоминающимся было 23 февраля 2000 года. Стояли мы под Комсомольским в Чечне, я в это время исполнял обязанности командира полка. В Урус-Мартан приезжала с концертом Таня Овсиенко. Мы отправляли туда солдатиков. Но на войне же не расслабишься! На следующий день банда Бараева попыталась прорваться через наши позиции. Не дали.

А на гражданке как празднуете? Наверное, с семьей?

Роман Шадрин: Нет. У нас прекрасные жены, которые нас понимают и поддерживают. Моя супруга знает, что 23 февраля меня дома не бывает. Вот и в этом году нас с Героем России Олегом Касковым пригласили на празднование Дня защитника Отечества в Ирбит. Будем там весь день.

У Героев России есть какие-то свои традиции празднования 23 февраля?

Роман Шадрин: Нет, мы как все. Себя не выделяем, просто мы - закоперщики многих проектов.

Именные парты Героев

Один из таких проектов - музейно-выставочная экспозиция о Героях России Урала, где мы встречались с Романом Александровичем. Экспонаты, стенды, посвященные более 40 уральцам, награжденным высшей наградой СССР и России, Шадрин создавал с начальником местной автошколы Сергеем Пархацким.

Генерал и бывший омоновец, ветераны боевых действий на Северном Кавказе, - единомышленники. Считают, что они должны помогать подросткам найти в жизни верные ориентиры. Шадрин руководит Региональной общественной организацией "Герои Урала". Пархацкий - двумя подростковыми военно-патриотическими клубами Первоуральска. В общем, на общественных началах, что называется, возятся с детьми.

За два последних года организация, объединяющая восемь Героев России, проживающих в Свердловской, Челябинской и Тюменской областях, разработала и реализует несколько проектов, которые оказались востребованными у подростков и молодежи, у муниципалитетов. Самый известный - "Год Героев России". Заслуженные уральцы на год погружаются в общественную жизнь того или иного города. Берут шефство над классами и школами, открывают там именные парты Героев, организуют встречи с подростками. Причем, приглашают на городские или школьные мероприятия не только членов организации, но и интересных людей гражданских профессий.

Воспитываете героев?

Роман Шадрин: Мы говорим ребятам: хотим помочь вам стать достойными гражданами страны. Ты можешь не носить звезду Героя, но ты можешь совершить героический поступок. Но даже не это главное.

Какое бы профессиональное поприще ты ни выбрал, в глазах семьи, детей, друзей, коллег можешь быть героем. Поэтому на наши встречи мы приглашаем людей, которые с обыденной точки зрения героями вовсе не являются - артистов, спортсменов, ученых, шахтеров. Но все это очень достойные люди - те, с кого ребята могли бы брать пример.

И что, нравятся ребятам такие встречи?

Роман Шадрин: Ну а вы как думаете? Представьте: показываем нарезку из фильма "Кандагар", говорим, что фильм сняли на основе истории реального экипажа самолета и его командира - Героя России Шарпатова из Тюменской области.

Они уже удивлены! Вы знаете, а ведь он здесь! Дверь открывается, и входит Владимир Ильич…

И вот еще что бывает очень приятно: возвращаешься со встречи, а телефон уведомляет: ребята просят добавиться к тебе в друзья в соцсетях.

Тогда с праздником вас, Роман Александрович! Чтобы все ваши проекты осуществлялись, чтобы все у вас получалось! И, конечно, передавайте огромный привет от "РГ" вашим друзьям-закоперщикам!

Роман Шадрин: Спасибо! Передам. И вас с праздником!