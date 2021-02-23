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23.02.2021 21:51
Рубрика: Общество

Два года не виделись

На Ямале впервые после пандемии пройдет День оленевода
Текст: Елена Мационг (Салехард)
Российская газета - Федеральный выпуск № 38(8389)
В конце февраля на Ямале начнется главный праздник аборигенов полуострова - День оленевода. Для них это не просто яркое торжество с гонками на оленьих упряжках, дегустацией строганины из оленины и рыбы, конкурсами красоты среди чумработниц, но и возможность единственный раз в год встретиться.
День оленевода для аборигенов Ямала - не просто яркое торжество, но и возможность встретиться после долгой разлуки. Фото: Татьяна Андреева День оленевода для аборигенов Ямала - не просто яркое торжество, но и возможность встретиться после долгой разлуки. Фото: Татьяна Андреева
День оленевода для аборигенов Ямала - не просто яркое торжество, но и возможность встретиться после долгой разлуки. Фото: Татьяна Андреева

Как известно, целый год оленеводы каслают (кочуют) со стадами оленей по тундре, и часто даже близкие родственники не могут увидеться месяцами, поскольку находятся за сотни километров друг от друга. А День оленевода наконец собирает их вместе.

Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
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Праздник на этот раз разрешили, но пройдет он все-таки с ограничениями, присущими пандемии. Власти муниципалитетов решили отказаться и от некоторых мероприятий. Так, в Надыме отменили открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок губернатора Ямала. Да и вообще изменена общая концепция проведения праздника: сценическая площадка, трассы старта и финиша гонок на оленьих упряжках будут в разных местах, отдельно выделен и фуд-корт.

Впрочем, на призы пандемия повлиять не может. По традиции самой высокой наградой за победу в гонках на оленьих упряжках будет снегоход, а в конкурсе красоты и хозяйственности для ямальских девушек - белая, расшитая бисером ягушка - шуба из шкурок молодого оленя.

Турфирмы вовсю предлагают съездить на Ямал, ведь дни оленеводов будут проходить в разных муниципалитетах региона с февраля вплоть до апреля. К слову, стоит тур на День оленевода дороже, чем на Занзибар, - 82 тысячи рублей на пять дней. И это еще без затрат на перелет.

Зато за эти деньги предлагается пожить в настоящем чуме, отведать строганину, тушеную оленину, и, если повезет, застать забой оленя - выпить даже стаканчик свежей оленьей крови. Ну и, конечно, можно вместе с аборигенами покататься на оленьей упряжке и самому попробовать управлять ею.

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