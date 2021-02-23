Шахматный турнир претендентов должен был проходить с 15 марта по 5 апреля прошлого года в Екатеринбурге. Но заключительный этап для определения претендента на решающий матч с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном был приостановлен 26 марта 2020 года на неопределенный срок: обострилась ситуация с пандемией.

В пресс-релизе от 8 сентября 2020 года ФИДЕ сообщила о возобновлении турнира в ноябре. Однако эпидемия снова вмешалась в ход событий. На данный момент возобновление турнира ожидается 19 апреля 2021 года, в том же Екатеринбурге. За права сыграть матч с Магнусом Карлсеном сразятся восемь претендентов. Среди них трое россиян - Ян Непомнящий, Александр Грищук и Кирилл Алексеенко.

Француз Максим Вашье-Лаграв - один из главных конкурентов Непомнящего, вместе с которым они, набрав по 4,5 очка, лидируют после первого круга. Интересно, что Вашье-Лаграв занял место азербайджанца Теймура Раджабова, отказавшегося от участия в турнире по личной инициативе еще в марте 2020-го. А вот участник матча за звание чемпиона мира трехлетней давности американец итальянского происхождения Фабиано Каруана не лучшим образом проявил себя в первой половине турнира. Тем не менее он занимает свою нишу среди выделяющихся сегодня игроков.

Уже прошлой весной из-за нарастающей напряженности, связанной с коронавирусом, на турнире были предприняты защитные меры и ограничения. Первая его половина состоялась при ограниченном количестве зрителей. При полной поддержке властей Свердловской области оргкомитет обеспечил практически безупречное проведение мероприятий первого этапа турнира. Так, для поддержания социальной дистанции и минимизации контактов была организована доставка продуктов в номера участников. Более того, Оргкомитет перевел средства на счет ФИДЕ на призовые выплаты участникам и покрытие дальнейших расходов при проведении второй части турнира.

Откровенно говоря, ряд сложностей и определенное недопонимание были и при выборе места проведения дальнейшей части турнира претендентов. Однако эти проблемы были улажены. На сегодня местом турнира остается Екатеринбург. Во второй половине апреля город вновь ждет шахматистов и зрителей.