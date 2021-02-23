Российского бойца ММА Олейника исключили из рейтинга UFC

Потерпевший поражение в минувшие выходные российский тяжеловес Алексей Олейник исключен из рейтинга UFC.

43-летний россиянин занимал 13-ю строчку в рейтинге сильнейших тяжеловесов организации. Однако поражение от Криса Дакаса в первом раунде стоило Олейнику места в рейтинге. А Дакас теперь располагается на 10-й строчке.

При этом пока глава UFC Дана Уайт не озвучивал планы о том, чтобы уволить россиянина, хотя после серии поражений такой поворот событий исключать не стоит.

В тоже время на 13-е место рейтинга поднялся другой боец из России - Сергей Павлович. Произошли изменения и в верхней части рейтинга. На вторую строчку поднялся Деррик Льюис, который в воскресенье нокаутировал занимавшего эту позицию Кертиса Блэйдса.

Сумела подняться на две позиции в легчайшей категории Яна Куницкая, которая в последнем поединке победила по очкам Кетлин Виейру из Бразилии. Она поднялась на пятое место.