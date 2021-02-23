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23.02.2021 14:14
Рубрика: Спорт

"Ростов" объявил о расторжении контракта с Еременко

Текст: Максим Домчев

Футбольный клуб "Ростов" и полузащитник Роман Еременко договорились о расторжении контракта.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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В составе ростовчан финский полузащитник сыграл 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Сообщается, что по семейным обстоятельствам Еременко возвращается в Финляндию.

"После нашей встречи с Романом Еременко было принято решение пойти ему навстречу и расторгнуть контракт по обоюдному согласию по семейным обстоятельствам. Тем не менее двери нашего клуба всегда открыты для Ромы, и он навсегда останется неотъемлемой частицей нашего клуба. Роман - яркий пример самоотдачи и один из игроков, который внес очень большой вклад в развитие и становление нашего клуба. У меня хорошие и добрые отношения с семьей Еременко, но Рома сделал свой выбор", - сказал официальному сайту "Ростова" президент клуба Арташес Арутюнянц.

Сам футболист поблагодарил клуб и отметил, что его решение вернуться к семье не было спонтанным.

"Хотелось бы сразу остановить слухи и домыслы о причине расторжения контракта. При подписании контракта у нас была договоренность с президентом клуба о возможностях досрочного прекращения трудового соглашения по обоюдному согласию по нескольким причинам, одной из причин была по семейным обстоятельствам. Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание. Для меня семья превыше всего, поэтому я возвращаюсь в Финляндию. Хочу пожелать "Ростову" удачи во всем", - сказал Еременко.

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