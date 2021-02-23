Новости

Семья замерзшего в Техасе мальчика подала иск против энергетиков 00:48
Путин выступил с видеообращением в День защитника Отечества 00:43
NASA опубликовало видео посадки ровера Perseverance на Марс 00:24
Мигранты из Африки пытались проникнуть в Европу в токсичных контейнерах 00:15
Гай Ричи снимет фильм о Второй мировой войне 00:05
США ввели новые санкции против судна, строящего "Северный поток-2" 22.02.2021
В Москве уровень опасности повышен до "оранжевого" из-за мороза 22.02.2021
"Спартак" и "Витязь" разыграют последнюю путевку в плей-офф КХЛ 22.02.2021
МИД РФ о новых санкциях ЕС: Упущена очередная возможность 22.02.2021
Кадыров пошутил про "скандальное" фото с премьер-министром Украины 22.02.2021
В Воронеже иномарка насмерть сбила пенсионера с собакой 22.02.2021
Парламент Грузии выразил доверие правительству Гарибашвили 22.02.2021
Вылечившаяся от рака американка полетит в космос в составе миссии SpaceX 22.02.2021
В Госдуме ожидают ответ на антироссийские санкции ЕС из-за Навального 22.02.2021
"Заело пластинку": В МИД РФ ответили на решение ЕС ввести новые санкции 22.02.2021
Google снимет запрет на политическую рекламу 22.02.2021
НХЛ поддержала Панарина и "Рейнджерс" после обвинений в избиении девушки 22.02.2021
Анна Кузнецова рассказала о состоянии избитой воспитанницы интерната 22.02.2021
Уполномоченный по правам человека получила более 200 тысяч обращений 22.02.2021
Британия откроет авиасообщение с другими странами не раньше середины мая 22.02.2021
Блинкен: США готовы взаимодействовать с Россией по стратегической стабильности 22.02.2021
В Сочи девушка спустилась в ледяную реку и спасла тонущую собаку 22.02.2021
К памятнику "Погибшим при защите Отечества" возложили венки 22.02.2021
Huawei представила сгибаемый смартфон за 219 тысяч рублей 22.02.2021
В Тюмени три человека погибли в горящей многоэтажке 22.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
15 премьер недели на ТВ и в Сети с 22 по 28 февраля
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Видео: Учителя бросают вызов блогерам
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
Чем отличаются три зарегистрированные российские вакцины от COVID-19
23.02.2021 00:48
Рубрика: В мире

Семья замерзшего в Техасе мальчика подала иск против энергетиков

Текст: Максим Макарычев

Семья 11-летнего мальчика, умершего во время заморозков в Техасе, подала иск на 100 миллионов долларов против коммунальных и энергетических компаний с формулировкой за халатность. Ребенок был обнаружен без признаков жизни в своей кровати матерью на прошлой неделе. Предположительно, он скончался, когда мать отлучилась за покупками и была вынуждена стоять в многочасовой очереди за едой.

Мигранты из Африки пытались проникнуть в Европу в токсичных контейнерах

В иске коммунальные предприятия обвиняются в том, что они "ставят прибыль выше благосостояния людей", поскольку не подготовились должным образом к холодам и не известили об этом общественность. Ответчиками в иске названы как поставщик энергии Entergy Corporation, так и Совет по электроснабжению Техаса (Ercot), который обеспечивает электроэнергией около 90 процентов населения штата. В иске также утверждается, что электропитание было отключено "тем, кто был наиболее уязвим к холоду", в условиях, когда температура упала до 30-летнего минимума. Отметим, что в Техасе действует автономная энергосистема, которая работает независимо от других штатов.

"Несмотря на то, что Ercot и Entergy знали об ужасном прогнозе погоды по крайней мере за неделю до наступления холодов и обладали информацией о том, что энергосистема не была подготовлена к ним уже более десяти лет, они не смогли предпринять никаких упреждающих действий, которые могли бы предотвратить кризис и были совершенно не готовы справиться с текущим кризисом", - говорится в иске. Ercot охарактеризовала это дело как "трагедию", уточнив BBC, что "сетевые операторы сделали правильный выбор, чтобы избежать отключения электроэнергии в масштабах штата". Представитель Entergy Texas сказал, что компания "глубоко опечалена гибелью людей в нашем сообществе", но не смогла дать дальнейших комментариев "из-за незавершенного судебного разбирательства".

Семья подозревает в качестве причины смерти ребенка переохлаждение, в полиции утверждают, что официальные результаты вскрытия могут занять несколько недель.

Фото: Дмитрий Лельчук/ РИА Новости
США ввели новые санкции против судна, строящего "Северный поток-2"

Напомним, что миллионы людей остались без электричества из-за необычайно холодной погоды в Техасе и других южных штатах, в результате которой погибли десятки людей. Энергетические компании Техаса подвергаются серьезной критике на предмет отключений электроэнергии, а также случаев, когда некоторые потребители получают заоблачные счета за ее использование.

Рост цен поражает людей, которые решили платить за электроэнергию по оптовым ценам, что обычно дешевле, чем платить по фиксированным ценам в хорошую погоду, но этот счет, отмечают эксперты, резко возрастает при высоком спросе на электроэнергию. Associated Press приводит пример Сьюзан Хосфорд из Денисона, штат Техас, которая обычно платит в феврале менее 2,50 доллара за электроэнергию в месяц. Однако во время зимнего шторма стоимость однодневных платежей для нее выросла до сотен долларов. В итоге с нее за электроэнергию автоматически сняли 1 346 долларов за первые две недели февраля. И эта сумма была больше, чем та, что находилась на ее текущем счете, в результате чего банк вдобавок снял с нее комиссию за овердрафт. "Все это превратилось в кошмар", - заявила Хосфорд.

Между тем

По словам Джошуа Роудса, научного сотрудника по энергетическим исследованиям Техасского университета, из-за замерзания газопроводов и ветряных турбин в Техасе во время холодов производилось меньше энергии, но спрос на электроэнергию был высоким, что привело к резкому росту оптовых цен. Оптовые цены для потребителей, которые предлагают техасские энергокомпании, обычно не превышают двух центов за киловатт-час, но во время и после зимнего шторма они выросли до 9 долларов за киловатт-час. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что вместе с членами законодательного собрания штата он работает над решением проблемы резкого роста счетов за электроэнергию и "ищет способы, которыми Техас может помочь уменьшить это бремя".

В мире США

Главное сегодня

NASA опубликовало видео посадки ровера Perseverance на Марс
Путин и Лукашенко покатались на лыжах и снегоходах
Росавиация не планирует запрещать полеты Boeing 777
США ввели новые санкции против судна, строящего "Северный поток-2"
Маас призвал ЕС сохранить диалог с Россией
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются