Сенат утвердил кандидатуру постоянного представителя США в ООН

Сенат утвердил американского дипломата Линду Томас-Гринфилд на должность постоянного представителя США в ООН. Ее кандидатуру на этот пост президент США Джозеф Байден выдвинул еще в конце ноября прошлого года.

Линда Томас-Гринфилд состоит на службе в Госдепартаменте и связанных с ним структурах с 1982 года. При администрации президента Джорджа Буша-младшего являлась послом США в Либерии, затем руководила кадровой службой Госдепа, выполняла обязанности помощника госсекретаря по делам Африки. Перед тем как попасть в список руководителей новой администрации Байдена, Томас-Гринфилд несколько лет занимала должность вице-президента в основанной экс-госсекретарем Мадлен Олбрайт частной консалтинговой компании, известной сейчас как Albright Stonebridge Group.

В комментариях для американских СМИ действующие и бывшие американские дипломаты дали положительную характеристику Линде Томас-Гринфилд. По их мнению, она является "идеальным кандидатом для восстановления авторитета США на мировой арене и восстановления доверия к уважаемой многосторонней организации, каковой является ООН".

Как отмечает Bloomberg, в ходе голосования в сенате в адрес Томас-Гринфилд звучала и критика. В частности, она исходила от сенаторов-республиканцев, обвинивших ее в том, что она была слишком "мягка и почтительна" по отношению к Китаю в одном из своих выступлений, которое имело место в 2019 году. В результате республиканцы добились от Томас-Гринфилд своего рода извинений, когда она заявила, что в то время, видимо, "она слишком позитивно оценивала роль Пекина в Африке".

Выступая на слушании по утверждению своей кандидатуры перед комитетом сената по международным отношениям в январе, Томас-Гринфилд заявила, что восстановит американскую дипломатию и многосторонность в ООН, а также пообещала восстановить американское лидерство в этой организации.