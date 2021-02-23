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Рубрика: Экономика

Сенаторы могут пересмотреть критерии нуждаемости для назначения пособий

Текст: Ольга Игнатова
Совет Федерации готов включиться в работу по пересмотру критериев нуждаемости, чтобы доходы семьи при рождении детей резко не падали. О этом в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Сегодня для того, чтобы получить пособие на ребенка до трех лет, рассматривается доход семьи за прошлый год. А ведь год назад у семьи мог быть вполне приличный доход. Но с рождением ребенка мама перестала приносить в дом большую зарплату, и доход резко упал. Разве не справедливее рассматривать ситуацию, сложившуюся в данный момент?

Фото: РИА Новости
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Как пояснил Валерий Рязанский, Минтрудом прорабатываются вопросы усиления адресности поддержки, при которой сумма может увеличиваться для преодоления семьей порога материального достатка не ниже прожиточного минимума.

"Надо изменять методику в вопросах расчета пособий из-за меняющихся доходов семей с детьми", - подчеркнул сенатор.

Он также рассказал, что сейчас в Комитете по соцполитике рассматриваются новые пилотные проекты, связанные с инициативами, которые позволили бы часть государственных социальных заказов выполнять некоммерческими и общественными организациям. "В силу того, что у государства не всегда доходят руки до каждого нуждающегося, нужно привлекать к оказанию соцуслуг некоммерческие организации. Необходимо шире привлекать к работе волонтерские силы. Мы проводим серьезную работу по продвижению этого направления".

"Вообще, темы социальной защиты, оказания поддержки людям в трудной жизненной ситуации, занятости и другие настолько многогранны и важны, что всегда будут оставаться и в нашей, и в вашей повестке на первом месте", - добавил Рязанский.

Полностью интервью с первым зампредом Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерием Рязанским читайте в ближайших номерах "Российской газеты-Неделя".

Экономика Пенсии и пособия Общество Семья и дети Законодательная власть Совет Федерации Правительство Минтруд

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