Сенаторы могут пересмотреть критерии нуждаемости для назначения пособий

Совет Федерации готов включиться в работу по пересмотру критериев нуждаемости, чтобы доходы семьи при рождении детей резко не падали. О этом в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Сегодня для того, чтобы получить пособие на ребенка до трех лет, рассматривается доход семьи за прошлый год. А ведь год назад у семьи мог быть вполне приличный доход. Но с рождением ребенка мама перестала приносить в дом большую зарплату, и доход резко упал. Разве не справедливее рассматривать ситуацию, сложившуюся в данный момент?

Как пояснил Валерий Рязанский, Минтрудом прорабатываются вопросы усиления адресности поддержки, при которой сумма может увеличиваться для преодоления семьей порога материального достатка не ниже прожиточного минимума.

"Надо изменять методику в вопросах расчета пособий из-за меняющихся доходов семей с детьми", - подчеркнул сенатор.

Он также рассказал, что сейчас в Комитете по соцполитике рассматриваются новые пилотные проекты, связанные с инициативами, которые позволили бы часть государственных социальных заказов выполнять некоммерческими и общественными организациям. "В силу того, что у государства не всегда доходят руки до каждого нуждающегося, нужно привлекать к оказанию соцуслуг некоммерческие организации. Необходимо шире привлекать к работе волонтерские силы. Мы проводим серьезную работу по продвижению этого направления".

"Вообще, темы социальной защиты, оказания поддержки людям в трудной жизненной ситуации, занятости и другие настолько многогранны и важны, что всегда будут оставаться и в нашей, и в вашей повестке на первом месте", - добавил Рязанский.

Полностью интервью с первым зампредом Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерием Рязанским читайте в ближайших номерах "Российской газеты-Неделя".