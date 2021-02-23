"Спутник V" разрешен к применению в Мексике

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Мексике. Об этом сообщили сегодня в РФПИ.

"Федеральная комиссия по защите от санитарного риска Мексики (COFEPRIS) одобрила "Спутник V" в рамках процедуры разрешения на чрезвычайное использование без дополнительных клинических испытаний в стране", - говорится в сообщении фонда.

Мексика стала первой страной Северной Америки, одобрившей применение нашей вакцины против COVID-19, до этого "Спутник V" зарегистрировали еще 30 стран.

"Сотрудничество России и Мексики по вакцине является прекрасным примером объединения усилий для совместной борьбы с пандемией и спасения жизней. Положительное решение COFEPRIS о предоставлении разрешения на экстренное использование "Спутник V" предоставляет жителям Мексики доступ к одной из лучших вакцин в мире", - прокомментировал событие директор РФПИ Кирилл Дмитриев.