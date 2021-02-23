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Актриса Екатерина Градова скончалась на 75-м году жизни 22.02.2021

Стали известны обстоятельства и причина смерти Екатерины Градовой

Новости
    23.02.2021, 17:15
Текст:   Олег Усков

Советская, российская актриса Екатерина Градова, скончавшаяся 22 февраля на 75-м году жизни, умерла внезапно.

Причиной смерти артистки, известной по роли радистки Кэт в сериале "Семнадцать мгновений весны", стал инсульт. Об этом сообщает МК со ссылкой на свой источник, "близкий к семье" Заслуженная артистка РСФСР.

Как уточняется, накануне Градова "чувствовала себя вполне нормально, не болела, хотя имеет ряд хронических заболеваний, в том числе диабет" - но беды ничто не предвещало. Поэтому дочь Градовой, актриса Мария Миронова, "спокойно улетела отдохнуть на Мальдивы".

Мироновой позвонили утром 22 февраля, сообщив, что ее матери "неожиданно стало плохо" и прибывшие на вызов врачи "скорой" диагностировали инсульт. Артистку доставили в больницу, где начали делать операцию, но сердце Градовой не выдержало. Похоронят Екатерину Градову на Троекуровском кладбище 24 февраля.

Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье известного архитектора, профессора, член-корреспондента Академии архитектуры и альпиниста Георгия Градова, погибшего в 1984-м при восхождении на Памир. Мать - актриса Театра имени Гоголя Раиса Градова.

Училась в Московском институте иностранных языков, Школе-студии МХАТ.

Экранный дебют - 1968 год, "Осенние свадьбы". Помимо "Мгновений", снялась в сериале "Место встречи изменить нельзя" (Светлана Волокушина), ряде телеспектаклей, в том числе - в "Собаке Баскервилей" 1971-го.

С 1971 по 1976-й была замужем за Андреем Мироновым, которому родила дочь. Второй муж - физик-ядерщик Игорь Тимофеев, с которым Градова познакомилась на паломничестве в Оптину пустынь.

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