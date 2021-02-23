Стартовал конкурс "Письмо солдату. Победа без границ!"

Детский омбудсмен Анна Кузнецова объявила о запуске международного конкурса "Письмо солдату. Победа без границ!"

- В этом году конкурс будет приурочен к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и получит название "Победа без границ!" Потому что это Победа, которая ковалась силами многих народов, - цитирует слова Кузнецовой агентство РИА Новости.

Конкурс будет проводиться институтом уполномоченных по правам ребенка совместно с движением "Юнармия" и при поддержке Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, уточняет пресс-служба Анны Кузнецовой.

Участие в конкурсе могут принять дети из России, а также из стран ближнего зарубежья в возрасте от 7 до 17 лет, чьи деды и прадеды приближали День Победы и на полях сражений в рядах советской армии, и самоотверженно трудясь в тылу.

Первый этап конкурса стартует как раз в День защитника Отечества - 23 февраля. Участникам надо выбрать либо письмо в стихах, либо письмо в прозе, либо рисунок - в форме портрета, пейзажа или натюрморта, либо видеоролик, который может содержать интервью, мультфильм, рассказ или творческий номер.

- Уверен, что конкурс раскроет много новых талантов. И здесь точно не позавидуешь жюри, потому что победителей определить будет очень и очень сложно. Но каждый из вас уже заслуживает призвания, потому что все вместе вы совершаете большое и доброе дело, - сказал главы "Юнармии" Никита Нагорный.