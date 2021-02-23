Украина вышла из договора СНГ по гражданской авиации

Власти Украины объявили о выходе из заключенных в рамках СНГ соглашений по гражданской авиации и использованию воздушного пространства. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Зеленским. Текст документа опубликован на сайте Офиса президента.

"В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьями 54 и 56 Венской конвенции о праве международных договоров, постановляю: 1. Выйти из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, подписанного 25 декабря 1991 в г. Минске, и по Соглашению об использовании воздушного пространства, подписанного 15 мая 1992 в г. Ташкенте. 2. Министерству иностранных дел Украины в установленном порядке уведомить Совет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе Украины из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства", - говорится в документе.

Напомним, что ранее, 11 февраля, властям Украины не удалось на заседании Совета ассоциации Украина - ЕС подписать договор с Евросоюзом о едином авиационном пространстве. По словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, во всем виновата "бюрократия в ЕС и Еврокомиссии", а также "португальцы, которые пообещали попытаться ускорить процедуру, но не смогли".

Сегодня также стало известно о планах кабинета министров Зеленского относительно укрепления энергонезависимости Украины. Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Киев планирует отсоединиться энергосистем России и Беларуси до конца 2023 года. Вместо этого Украина, по словам министра, будет интегрирована в энергосистему Евросоюза. Об этих планах Кулеба рассказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом.