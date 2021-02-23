В Японии зафиксировано самое низкое в истории число новорожденных

Общее число детей, родившихся в Японии и у граждан Японии за рубежом, составило в 2020 году 872 683 человека, это почти на 26 тысяч новорожденных меньше, чем в 2019 году. Об этом заявил минздрав Японии.

Таким образом, сообщает японское новостное агентство Kyodo, в минувшем году в Японии родилось наименьшее число детей за всю историю учета статистики рождаемости.

Что интересно, в то же время снизилась и смертность, несмотря на пандемию коронавируса. В 2020 году в Японии умерло почти на десять тысяч человек меньше, чем в 2019. Это первое снижение количества смертей за 11 лет, отмечают специалисты минздрава страны.

Что касается браков, то в прошлом году их количество в Японии снизилось на 12,7 процента, это наибольшее падение с 1950 года.

При этом минздрав островного государства предупреждает, что говорить о влиянии пандемии на численность населения пока рано и делать какие-либо обоснованные выводы можно будет не раньше конца 2021 года.