В Италии потребовали от правительства купить российскую вакцину

После регистрации Спутника V на территории Сан-Марино и на фоне дающего непростительные сбои плана вакцинации, итальянская ассоциация "Российское сердце" обратилась к премьер-министру Марио Драги с призывом закупить российский антиковидный препарат.

"Эта потребность вызвана тем фактом, что различные варианты COVID-19 создают нагрузку на нашу систему здравоохранения, которая страдает, помимо прочего, также от плохого снабжения вакцинами", - говорится в петиции, под которой за считанные часы после публикации поставили подписи 180 человек.

Как известно, из-за невыполнения обязательств по поставкам со стороны производителей Pfizer, AstraZeneca и Moderna, Италия столкнулась с катастрофической нехваткой доз. Поэтому президент Ассоциации Марко Мости задается вполне резонным вопросом: почему, если вакцинация так важна, итальянским гражданам не разрешается использовать вакцину, производимую Институтом Гамалеи в Москве. По его мнению, российский препарат выгодно отличают более гибкие условия хранения и стоимость, а также, в отличие от конкурентов, вакцина "Спутник V" зарекомендовала себя с лучшей стороны.

Мнение авторов документа сходится с оценкой представителей итальянского научного сообщества, которые обратили пристальное внимание на "Спутник V" после того, как авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины. Издание признает, что российский препарат оказался одним из самых безопасных в мире: эффективность вакцины составляет 91,6 процентов, а среди добровольцев старше 60 лет - 91,8 процентов.

Среди главных поклонников российской вакцины оказался Франческо Вайя, глава Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, который с первых дней пандемии занимается лечением пациентов с COVID-19 и активно работает над искоренением смертельного вируса.

"Мы провели исследование на основе имеющихся в нашем распоряжении научных материалов о российской вакцине. И наше заключение положительное - эффективность вакцины более 92 процентов, она абсолютно безопасна. Наши соображения были переданы в минздрав Италии, и они должны быть донесены до председателя правительства", - подчеркнул Вайя во время популярного ТВ-шоу Porta a porta, заметив, что подобные заключения "должны быть лишены какой бы то ни было политической подоплеки", если препарат того заслуживает с клинической точки зрения.