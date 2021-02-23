В Киргизии зарегистрировали российскую вакцину "Спутник V"

В Киргизии зарегистрировали первую вакцину от COVID-19 - российскую "Спутник V". Об этом сообщили в министерстве здравоохранения и социального развития КР.

По данным минздрава, регистрационное удостоверение на комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавируса выдал департамент лекарственных средств и медицинских изделий.

- Регистрация вакцины позволит в ближайшее время провести вакцинацию населения республики, - подчеркнули в ведомстве.

Ранее "Спутником V" бесплатно привились несколько сотрудников посольства России в Киргизии и члены их семей.

- На данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное. Посольство создало необходимые условия для скорейшего восстановления физического здоровья, - рассказали в диппредставительстве.