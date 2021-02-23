В легендарном "Маппет-шоу" усмотрели "непристойности"

В легендарной передаче "Маппет-шоу", которая стала прародительницей многих кукольных программ-пародий во всем мире и с успехом демонстрировалась на российском телевидении в 1990-е годы, усмотрели "непристойности". Правда, "толерантного", а не иного характера. Потоковый сервис Disney +, распространяющий продукцию в интернете с 2019 года, предупредил зрителей, что в некоторых эпизодах "Маппет-шоу" присутствуют "негативные изображения" и "плохое обращение с людьми или культурами". На минувшей неделе к потоковому сервису Disney было добавлено это развлекательное шоу, которое длилось 120 эпизодов в 1970-х годах и показало кукольных персонажей, включая лягушку Кермит и мисс Пигги, взаимодействующих со знаменитостями. Классический сериал, который впервые вышел в эфир в 1976 году, был выпущен на стриминговом сервисе в пятницу, сообщает телеканал Fox News.

Зрителям показывают сообщение перед выпуском в эфир каждой серии "Маппет-шоу". В нем говорится, что шоу "включает в себя негативное изображение и/или плохое обращение с людьми или культурами", добавляя, что "эти стереотипы были неправильными тогда и неверны сейчас". Это предупреждение было добавлено к каждому видео по разной причине. Так, в одной из серий певец Джонни Кэш поет перед флагом Конфедерации, которая была группой южных штатов, боровшихся за сохранение рабства во время Гражданской войны в США, и многие считают этот флаг символом расизма. Согласно газете LA Times, предупреждение относится к негативным изображениям в шоу людей из других культур, в том числе коренных американцев и выходцев с Ближнего Востока. Некоторые эпизоды также пришлось отредактировать из-за проблем с авторским правом и лицензированием.

Переоценка старого контента, отмечает ВВС, была вызвана протестами движения Black Lives Matter прошлым летом и вызвала дебаты вокруг ряда программ и фильмов различных телеканалов и студий. В прошлом году подобные предупреждения добавлялись в такие фильмы Disney, как "Аладдин", "Питер Пэн", "Леди и бродяга", "Книга джунглей", "Аристократы" и "Дамбо".